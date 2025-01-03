Beşiktaş'ta kan kaybı devam ediyor! Kötü gidişata 'dur' diyemedi... Rizespor karşısında 2 puan bıraktı!

Bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'un konuğu oldu.

MERT GÜNOK GEÇİT VERMEDİ!

Maça istediği gibi başlayamayan Beşiktaş'ta ilk yarıda Mert Günok yaptığı kritik kurtarışlarla ön plana çıktı. Mücadele boyunca da iyi bir performans sergileyen milli file bekçisi, toplam 5 kurtarışla Rizespor'a geçit vermedi.

GEDSON FERNANDES ŞANSSIZLIĞI YAŞADI

Dakikalar 38'i gösterdiğinde, siyah-beyazlıların ceza sahası içinde yaşanan karambolde top, Gedson Fernandes'e çarparak doğrudan ağlarla buluştu. Bu golle Rizespor, 1-0 öne geçti.

1 PUAN MUCI'DEN GELDİ

İlk yarının son duraklama dakikaları oynanırken Kartal, aradığı golü Ernest Muçi ile 45+3'de buldu. Mücadelenin ikinci yarısında ise başka gol çıkmayınca taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

KÖTÜ GİDİŞATA DUR DİYEMEDİ

Bu sonuçla birlikte oynadığı son 9 mücadeleden tek galibiyet çıkarabilen Beşiktaş, 27 puanla 5. sırada yer aldı. Rizespor ise İlhan Palut yönetiminde, puanı 21 yaptı ve 11. basamağa yükseldi.

BEŞİKTAŞ'TAN KÖTÜ REKOR

Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş, 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de en fazla net pozisyon verdiği ilk yarıyı Çaykur Rizespor'a karşı oynayarak kötü bir rekora imza attı.