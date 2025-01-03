Beşiktaş'ta kan kaybı devam ediyor! Kötü gidişata 'dur' diyemedi... Rizespor karşısında 2 puan bıraktı!

Bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'un konuğu oldu.
Maça istediği gibi başlayamayan Beşiktaş'ta ilk yarıda Mert Günok yaptığı kritik kurtarışlarla ön plana çıktı. Mücadele boyunca da iyi bir performans sergileyen milli file bekçisi, toplam 5 kurtarışla Rizespor'a geçit vermedi.
Dakikalar 38'i gösterdiğinde, siyah-beyazlıların ceza sahası içinde yaşanan karambolde top, Gedson Fernandes'e çarparak doğrudan ağlarla buluştu. Bu golle Rizespor, 1-0 öne geçti.
İlk yarının son duraklama dakikaları oynanırken Kartal, aradığı golü Ernest Muçi ile 45+3'de buldu. Mücadelenin ikinci yarısında ise başka gol çıkmayınca taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte oynadığı son 9 mücadeleden tek galibiyet çıkarabilen Beşiktaş, 27 puanla 5. sırada yer aldı. Rizespor ise İlhan Palut yönetiminde, puanı 21 yaptı ve 11. basamağa yükseldi.
Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş, 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de en fazla net pozisyon verdiği ilk yarıyı Çaykur Rizespor'a karşı oynayarak kötü bir rekora imza attı.
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