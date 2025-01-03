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Beşiktaş'ta kan kaybı devam ediyor! Kötü gidişata 'dur' diyemedi... Rizespor karşısında 2 puan bıraktı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.01.2025 22:01
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Trendyol Süper Lig'de rakipleriyle arasındaki puan farkını kapatmak isteyen Beşiktaş, 1 haftalık aranın ardından ligin 18. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oldu. Ligde oynadığı son 8 karşılaşmadan tek galibiyet alabilen Kartal, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta kan kaybı devam ediyor! Kötü gidişata 'dur' diyemedi... Rizespor karşısında 2 puan bıraktı!

Bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'un konuğu oldu.

MERT GÜNOK GEÇİT VERMEDİ!

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Maça istediği gibi başlayamayan Beşiktaş'ta ilk yarıda Mert Günok yaptığı kritik kurtarışlarla ön plana çıktı. Mücadele boyunca da iyi bir performans sergileyen milli file bekçisi, toplam 5 kurtarışla Rizespor'a geçit vermedi.

GEDSON FERNANDES ŞANSSIZLIĞI YAŞADI

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Dakikalar 38'i gösterdiğinde, siyah-beyazlıların ceza sahası içinde yaşanan karambolde top, Gedson Fernandes'e çarparak doğrudan ağlarla buluştu. Bu golle Rizespor, 1-0 öne geçti.

1 PUAN MUCI'DEN GELDİ

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İlk yarının son duraklama dakikaları oynanırken Kartal, aradığı golü Ernest Muçi ile 45+3'de buldu. Mücadelenin ikinci yarısında ise başka gol çıkmayınca taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

KÖTÜ GİDİŞATA DUR DİYEMEDİ

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Bu sonuçla birlikte oynadığı son 9 mücadeleden tek galibiyet çıkarabilen Beşiktaş, 27 puanla 5. sırada yer aldı. Rizespor ise İlhan Palut yönetiminde, puanı 21 yaptı ve 11. basamağa yükseldi.

BEŞİKTAŞ'TAN KÖTÜ REKOR

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Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş, 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de en fazla net pozisyon verdiği ilk yarıyı Çaykur Rizespor'a karşı oynayarak kötü bir rekora imza attı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
1 - 1
Beşiktaş Beşiktaş

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş rizespor
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