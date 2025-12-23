SPOR

Beşiktaş'ta karar verildi! Yıldız isim Fenerbahçe derbisinde yok

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Fenerbahçe–Beşiktaş derbisi öncesi siyah-beyazlılarda Rafa Silva kararı gündeme damga vurdu. Uzun süredir yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle henüz hazır olmayan Portekizli yıldız, derbi kadrosuna dahil edilmediği öğrenildi. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş, salı günü derbide Fenerbahçe’ye konuk olacak. Siyah-beyazlılarda Portekizli yıldız Rafa Silva ile ilgili kritik karar netleşti.

DERBİ KADROSUNDA YER ALMAYACAK

Beşiktaş ta karar verildi! Yıldız isim Fenerbahçe derbisinde yok 1

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Rizespor maçıyla birlikte maç kadrosuna geri dönen Rafa Silva, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna alınmadı.

RİZESPOR MAÇINDA OYNAMADI

Ligde 48 gün aranın ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasında kadroda yer alan ancak maç öncesi ısınmada isteksiz görüntüsü dikkat çeken 32 yaşındaki futbolcu, bu mücadelede süre alamamıştı.

SERGEN YALÇIN’DAN SERT AÇIKLAMA

Beşiktaş ta karar verildi! Yıldız isim Fenerbahçe derbisinde yok 2

Teknik direktör Sergen Yalçın, Rafa Silva’nın fiziksel durumuna dikkat çekerek maç sonrası şu ifadeleri kullanmıştı:
“Antrenman yaptığını zannediyorsunuz ama mukavele gereği antrenmanda bulunuyor. 10 üzerinden not verirsem sıfır veririm. Şu an sahaya çıkması kendi sağlığı açısından bile sakıncalı. Hazır olmadan oynatmamız mümkün değil. Antrenörlük hayatımızda böyle bir durumla karşılaşmadık. Takımın en pahalı oyuncusu olabilir, ekstra özellikleri var ama bana faydası yoksa ne yapayım o oyuncuyu.”

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta 5 gol kaydeden Rafa Silva, son olarak ligde oynanan Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkmıştı.

