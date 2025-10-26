SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'ta Kasımpaşa beraberliği ortalığı karıştırdı! Sergen Yalçın ve takım kaptanı Orkun Kökçü'ye tepki geldi! Yalçın tribünlere gitti...

Beşiktaş, Süper Lig’in 10.haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, maç 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Maçına ardından deplasman tribünündeki taraftarlardan Beşiktaş’ın yeni kaptanı Orkun Kökçü ile teknik direktör Sergen Yalçın’ı tribüne çağırdı. Yalçın tribünlere gidip olay yaratacak sözler sarf etti. | Beşiktaş haberleri ...

Beşiktaş'ta Kasımpaşa beraberliği ortalığı karıştırdı! Sergen Yalçın ve takım kaptanı Orkun Kökçü'ye tepki geldi! Yalçın tribünlere gitti...
Burak Kavuncu
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig’in 10.haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa’yla 1-1 beraber kalırken, maçın ardından yaşananlar siyah-beyazlılardaki kötü durumu bir kez daha gözler önüne serdi. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte deplasman tribününde yer alan taraftarlar takımı protesto ederken, kaptan Orkun Kökçü ve teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili bir gelişme yaşandı… | Beşiktaş haberleri ...

"SERGEN GELECEK, HESAP VERECEK."

Beşiktaş ta Kasımpaşa beraberliği ortalığı karıştırdı! Sergen Yalçın ve takım kaptanı Orkun Kökçü ye tepki geldi! Yalçın tribünlere gitti... 1

Beşiktaş’ta taraftarlar maçın bitmesi ile birlikte : "Sergen gelecek, hesap verecek." Ve "Çıkmıyoruz." diye tempo tuttular.

SERGEN YALÇIN TRİBÜNLERE GİTTİ! "FENERBAHÇE DERBİSİNİ...''

Beşiktaş ta Kasımpaşa beraberliği ortalığı karıştırdı! Sergen Yalçın ve takım kaptanı Orkun Kökçü ye tepki geldi! Yalçın tribünlere gitti... 2

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş taraftarlarına:

"Fenerbahçe derbisini kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Size söz veriyorum."

OKRUN KÖKÇÜ TARAFTARLARINYANINA GİTTİ

Beşiktaş ta Kasımpaşa beraberliği ortalığı karıştırdı! Sergen Yalçın ve takım kaptanı Orkun Kökçü ye tepki geldi! Yalçın tribünlere gitti... 3

Kısa bir süre önce takım kaptanlığına getirilen Orkun Kökçü’ye de seslenen taraftarlar takımı protesto etti.

Beşiktaş ta Kasımpaşa beraberliği ortalığı karıştırdı! Sergen Yalçın ve takım kaptanı Orkun Kökçü ye tepki geldi! Yalçın tribünlere gitti... 4

Ardından Orkun Kökçü tribünlere doğru gitti ve taraftarlarla konuşmaya başladı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Kasımpaşa Kasımpaşa
1 - 1
Beşiktaş Beşiktaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osimhen'den Fenerbahçe'ye olay yaratacak sözler: "Şimdi ağlamaya başlayacaklar"Osimhen'den Fenerbahçe'ye olay yaratacak sözler: "Şimdi ağlamaya başlayacaklar"
Sadettin Saran'dan Göztepe'nin kırmızı kartına olay yorum!Sadettin Saran'dan Göztepe'nin kırmızı kartına olay yorum!
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Kasımpaşa Protesto Orkun Kökçü son dakika beşiktaş Kasımpaşa-Beşiktaş maçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Eşinin sevgilisi satırla saldırdı! 2 çocuk babası hayatını kaybetti

Eşinin sevgilisi satırla saldırdı! 2 çocuk babası hayatını kaybetti

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

'Bu dönem altın fırsat' Akın başlıyor! Heyecanlı bekleyiş 'Kişi başı 1200 dolar'

'Bu dönem altın fırsat' Akın başlıyor! Heyecanlı bekleyiş 'Kişi başı 1200 dolar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.