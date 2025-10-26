Beşiktaş'ta Kasımpaşa beraberliği ortalığı karıştırdı! Sergen Yalçın ve takım kaptanı Orkun Kökçü'ye tepki geldi! Yalçın tribünlere gitti...

Süper Lig’in 10.haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa’yla 1-1 beraber kalırken, maçın ardından yaşananlar siyah-beyazlılardaki kötü durumu bir kez daha gözler önüne serdi. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte deplasman tribününde yer alan taraftarlar takımı protesto ederken, kaptan Orkun Kökçü ve teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili bir gelişme yaşandı… | Beşiktaş haberleri ...

"SERGEN GELECEK, HESAP VERECEK."

Beşiktaş’ta taraftarlar maçın bitmesi ile birlikte : "Sergen gelecek, hesap verecek." Ve "Çıkmıyoruz." diye tempo tuttular.

SERGEN YALÇIN TRİBÜNLERE GİTTİ! "FENERBAHÇE DERBİSİNİ...''

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş taraftarlarına:

"Fenerbahçe derbisini kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Size söz veriyorum."

OKRUN KÖKÇÜ TARAFTARLARINYANINA GİTTİ

Kısa bir süre önce takım kaptanlığına getirilen Orkun Kökçü’ye de seslenen taraftarlar takımı protesto etti.

Ardından Orkun Kökçü tribünlere doğru gitti ve taraftarlarla konuşmaya başladı.