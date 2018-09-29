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Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesi Atiba sürprizi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.09.2018 11:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Kayserispor maçı öncesi düşünceli.

Siyah-beyazlılarda en büyük soru işareti sol bekte yaşanıyor.

Beşiktaş'ta Atiba sürprizi

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Adriano'nun sakatlığı devam ederken geçtiğimiz hafta oynanan derbide Caner de cezalı duruma düştü.

Adriano'nun sakatlığı devam ederken geçtiğimiz hafta oynanan derbide Caner de cezalı duruma düştü.
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Hakeme itirazları sonrasında 90 dakikanın bitiminde 2. sarı kartını görüp oyundan atılan Caner Erkin takımını da bu hafta sol bekte çaresiz bıraktı.

Hakeme itirazları sonrasında 90 dakikanın bitiminde 2. sarı kartını görüp oyundan atılan Caner Erkin takımını da bu hafta sol bekte çaresiz bıraktı.
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Adriano'nun tam olarak hazır olmaması sonrasında devşirme sol bek yaratmak zorunda kalan Güneş, Domagoj Vida ve Atiba'yı sol bekte denedi.

Adriano'nun tam olarak hazır olmaması sonrasında devşirme sol bek yaratmak zorunda kalan Güneş, Domagoj Vida ve Atiba'yı sol bekte denedi.
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Teknik direktör Şenol Güneş, iki sol bekinin de oynayamaması nedeniyle alternatif yaratmak için kolları sıvarken iki oyuncu üzerinde yoğunlaştı.

Teknik direktör Şenol Güneş, iki sol bekinin de oynayamaması nedeniyle alternatif yaratmak için kolları sıvarken iki oyuncu üzerinde yoğunlaştı.
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Hırvat oyuncunun ağır olması en büyük handikap olarak görülürken Atiba'nın ise maç kondisyonundaki eksiklik Güneş'in en büyük soru işareti.

Hırvat oyuncunun ağır olması en büyük handikap olarak görülürken Atiba'nın ise maç kondisyonundaki eksiklik Güneş'in en büyük soru işareti.
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Hırvat oyuncunun ağır olması en büyük handikap olarak görülürken Atiba'nın ise maç kondisyonundaki eksiklik Güneş'in en büyük soru işareti. (VATAN)

Hırvat oyuncunun ağır olması en büyük handikap olarak görülürken Atiba'nın ise maç kondisyonundaki eksiklik Güneş'in en büyük soru işareti. (VATAN)
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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş caner erkin Kayserispor

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