Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesi Atiba sürprizi

Siyah-beyazlılarda en büyük soru işareti sol bekte yaşanıyor.

Beşiktaş'ta Atiba sürprizi

1 / 6 Adriano'nun sakatlığı devam ederken geçtiğimiz hafta oynanan derbide Caner de cezalı duruma düştü.

2 / 6 Hakeme itirazları sonrasında 90 dakikanın bitiminde 2. sarı kartını görüp oyundan atılan Caner Erkin takımını da bu hafta sol bekte çaresiz bıraktı.

3 / 6 Adriano'nun tam olarak hazır olmaması sonrasında devşirme sol bek yaratmak zorunda kalan Güneş, Domagoj Vida ve Atiba'yı sol bekte denedi.

4 / 6 Teknik direktör Şenol Güneş, iki sol bekinin de oynayamaması nedeniyle alternatif yaratmak için kolları sıvarken iki oyuncu üzerinde yoğunlaştı.

5 / 6 Hırvat oyuncunun ağır olması en büyük handikap olarak görülürken Atiba'nın ise maç kondisyonundaki eksiklik Güneş'in en büyük soru işareti.