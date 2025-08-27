SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'ta Keny Arroyo için Cruzeiro'dan gelen 7.5 milyon euroluk teklif reddedildi! Ardından olay çıktı! Arroyo sosyal medyadan tepki gösterdi...

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Keny Arroyo'ya Brezilya Ligi ekiplerinden Cruzeiro'dan teklif geldi. Siyah beyazlılarda Başkan Serdal Adalı teklifi reddetti. Keny Arroyo sosyal medyadan transfer için ''olacak olacak'' açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'ta Keny Arroyo için Cruzeiro'dan gelen 7.5 milyon euroluk teklif reddedildi! Ardından olay çıktı! Arroyo sosyal medyadan tepki gösterdi...
Burak Kavuncu
Keny Arroyo

Keny Arroyo

EKV Ekvador
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'ta ilk 11'e girmekte zorlanan Keny Arroyo'ya Brezilya'nın Cruzeiro takımının talip olduğu ileri sürüldü. Siyah beyazlılarda yeterli forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen Ekvadorlu oyuncuya Brezilya ekibi Cruzeiro tam 7.5 milyon euro teklif yaptı.

BAŞKAN REDDETTİ

Beşiktaş ta Keny Arroyo için Cruzeiro dan gelen 7.5 milyon euroluk teklif reddedildi! Ardından olay çıktı! Arroyo sosyal medyadan tepki gösterdi... 1

Beşiktaş ta Keny Arroyo için Cruzeiro dan gelen 7.5 milyon euroluk teklif reddedildi! Ardından olay çıktı! Arroyo sosyal medyadan tepki gösterdi... 2

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı Cruzeiro'dan gelen 7.5 milyon euroluk teklifi reddetti. Genç oyuncunun teklifin reddedilmesine çok bozulduğu ve kulüpten ayrılmak istediği bildirildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ!

Beşiktaş ta Keny Arroyo için Cruzeiro dan gelen 7.5 milyon euroluk teklif reddedildi! Ardından olay çıktı! Arroyo sosyal medyadan tepki gösterdi... 3

Genç futbolcu, bir Cruzeiro taraftarının sosyal medyadan yaptığı "Cruzeiro'ya gel" yorumuna bir yıldız ve dua emojisiyle karşılık verdi. Öte yandan Arroyo sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı ve “Olacak, biliyorum” dedi. Ekvadorlu oyuncunun takımdan ayrılmak için elinden geleni yaptığı öğrenildi.

BREZİLYA BASINI DUYURDU

Beşiktaş ta Keny Arroyo için Cruzeiro dan gelen 7.5 milyon euroluk teklif reddedildi! Ardından olay çıktı! Arroyo sosyal medyadan tepki gösterdi... 4

Goal BR'nin haberine göre Beşiktaş ve Cruzeiro arasındaki görüşmeler, bonservisle transfer üzerinden ilerliyor. Kenny Arroya, Güney Amerika'ya dönmeye sıcak bakıyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benfica-Fenerbahçe maçı için yapay zekadan olay tahmin! Skor bile verdi... Benfica-Fenerbahçe maçı için yapay zekadan olay tahmin! Skor bile verdi...
Galatasaray yıldız oyuncuyu bitirdi! Transfer her an açıklanabilir...Galatasaray yıldız oyuncuyu bitirdi! Transfer her an açıklanabilir...
Anahtar Kelimeler:
transfer Brezilya Ekvador son dakika beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakan Çakır cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Hakan Çakır cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

Benfica-Fenerbahçe maçı için yapay zekadan olay tahmin! Skor bile verdi...

Benfica-Fenerbahçe maçı için yapay zekadan olay tahmin! Skor bile verdi...

Barış Alper Yılmaz'da gerçek bambaşka! Antrenmana çıkmıştı ama...

Barış Alper Yılmaz'da gerçek bambaşka! Antrenmana çıkmıştı ama...

Galatasaray yıldız oyuncuyu bitirdi! Transfer her an açıklanabilir...

Galatasaray yıldız oyuncuyu bitirdi! Transfer her an açıklanabilir...

Transferi son anda iptal olmuştu! İşte yeni takımı

Transferi son anda iptal olmuştu! İşte yeni takımı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.