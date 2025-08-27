Beşiktaş'ta Keny Arroyo için Cruzeiro'dan gelen 7.5 milyon euroluk teklif reddedildi! Ardından olay çıktı! Arroyo sosyal medyadan tepki gösterdi...

Beşiktaş'ta ilk 11'e girmekte zorlanan Keny Arroyo'ya Brezilya'nın Cruzeiro takımının talip olduğu ileri sürüldü. Siyah beyazlılarda yeterli forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen Ekvadorlu oyuncuya Brezilya ekibi Cruzeiro tam 7.5 milyon euro teklif yaptı.

BAŞKAN REDDETTİ

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı Cruzeiro'dan gelen 7.5 milyon euroluk teklifi reddetti. Genç oyuncunun teklifin reddedilmesine çok bozulduğu ve kulüpten ayrılmak istediği bildirildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ!

Genç futbolcu, bir Cruzeiro taraftarının sosyal medyadan yaptığı "Cruzeiro'ya gel" yorumuna bir yıldız ve dua emojisiyle karşılık verdi. Öte yandan Arroyo sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı ve “Olacak, biliyorum” dedi. Ekvadorlu oyuncunun takımdan ayrılmak için elinden geleni yaptığı öğrenildi.

BREZİLYA BASINI DUYURDU

Goal BR'nin haberine göre Beşiktaş ve Cruzeiro arasındaki görüşmeler, bonservisle transfer üzerinden ilerliyor. Kenny Arroya, Güney Amerika'ya dönmeye sıcak bakıyor.