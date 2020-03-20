Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng ayrılmak istiyor!

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde Fiorentina'dan kadrosuna kattığı, siyah beyazlı takımla çıktığı 6 maçta 2 gole katkıda bulunan Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng, koronavirüsten dolayı ülkesine dönmek istiyor.

YÖNETİMLE ÖZEL TOPLANTI!

Verilen detaylı bilgilere göre 33 yaşındaki yıldız futbolcu, Türkiye'yi en kısa sürede terk etmek ve Gana'ya gitmek istediğini siyah beyazlı yönetime bildirirken, özel bir toplantı düzenledi.

