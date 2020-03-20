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Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng ayrılmak istiyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.03.2020 17:05 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Fiorentina'dan kiraladığı yıldız futbolcu takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng ayrılmak istiyor!

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde Fiorentina'dan kadrosuna kattığı, siyah beyazlı takımla çıktığı 6 maçta 2 gole katkıda bulunan Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng, koronavirüsten dolayı ülkesine dönmek istiyor.

YÖNETİMLE ÖZEL TOPLANTI!

Verilen detaylı bilgilere göre 33 yaşındaki yıldız futbolcu, Türkiye'yi en kısa sürede terk etmek ve Gana'ya gitmek istediğini siyah beyazlı yönetime bildirirken, özel bir toplantı düzenledi.

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Anahtar Kelimeler:
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