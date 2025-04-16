Beşiktaş'ta kongre üyeleri Emre Kocadağ'ın başkan adayı olması için baskı yapıyor! Serdal Adalı'nın son dönem performansından şikayetçi olanlar var...

Beşiktaş'ta mayıs ayında yapılacak olağan başkanlık seçiminde flaş bir ismin adı masaya geldi. Kongrede yaşanan yumruklama olayına çok fazla ses çıkarmadığı için eleştirilen Serdal Adalı, camia içinde eleştirilere neden oldu.

EMRE KOCADAĞ İSMİ MASAYA GELDİ

Mayıs ayında yapılacak seçime hiçbir başkan adayının katılmayacağı bilinirken, yaşanan bu olay sonrası camia içindeki insanların Emre Kocadağ'ın aday olması gerektiğini savundu. Emre Kocadağ'ı daha güçlü ve otoriter olarak gören siyah-beyazlı isimler, başkanlığa aday olması için baskı yapmaya başladı.

HASAN ARAT YUMRUKLANDI

Yapılan kongrede eski başkan Hasan Arat, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk tarafından yumruklanmıştı. Siyah-beyazlılara büyük borç yükü bırakan Hasan Arat, kongreye geldiği anda tepkileri çekmiş ve taraftarlar tarafından da eleştiriliyordu.