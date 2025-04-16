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  4. Beşiktaş'ta kongre üyeleri Emre Kocadağ'ın başkan adayı olması için baskı yapıyor! Serdal Adalı'nın son dönem performansından şikayetçi olanlar var...

Beşiktaş'ta kongre üyeleri Emre Kocadağ'ın başkan adayı olması için baskı yapıyor! Serdal Adalı'nın son dönem performansından şikayetçi olanlar var...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.04.2025 22:42
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Beşiktaş'ta geçen hafta yaşanan kongredeki olayların artçıları her geçen gün artıyor. Mevcut başkan Serdal Adalı'nın, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün istifasını istememesi camiada tepki çekmişti. Yapılan açıklamaların yetersiz olduğu tartışılırken, başkanlık için mayıs ayında Emre Kocadağ'ın aday olması için baskı yapıldığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta kongre üyeleri Emre Kocadağ'ın başkan adayı olması için baskı yapıyor! Serdal Adalı'nın son dönem performansından şikayetçi olanlar var...

Beşiktaş'ta mayıs ayında yapılacak olağan başkanlık seçiminde flaş bir ismin adı masaya geldi. Kongrede yaşanan yumruklama olayına çok fazla ses çıkarmadığı için eleştirilen Serdal Adalı, camia içinde eleştirilere neden oldu.

EMRE KOCADAĞ İSMİ MASAYA GELDİ

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Mayıs ayında yapılacak seçime hiçbir başkan adayının katılmayacağı bilinirken, yaşanan bu olay sonrası camia içindeki insanların Emre Kocadağ'ın aday olması gerektiğini savundu. Emre Kocadağ'ı daha güçlü ve otoriter olarak gören siyah-beyazlı isimler, başkanlığa aday olması için baskı yapmaya başladı.

HASAN ARAT YUMRUKLANDI

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Yapılan kongrede eski başkan Hasan Arat, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk tarafından yumruklanmıştı. Siyah-beyazlılara büyük borç yükü bırakan Hasan Arat, kongreye geldiği anda tepkileri çekmiş ve taraftarlar tarafından da eleştiriliyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Emre Kocadağ Serdal Adalı beşiktaş
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