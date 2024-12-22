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Beşiktaş'ta kongre üyeleri Hasan Arat'ı savcılığa şikayet etmek üzere harekete geçti!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.12.2024 11:21
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Son aylarda oldukça zor günler geçiren Beşiktaş'ta, Alanyaspor mücadelesinde taraftarlar Hasan Arat aleyhine tezahüratlarda bulunmuştu. Siyah-Beyazlı kongre üyeleri Hasan Arat'ın ihracı için harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta kongre üyeleri Hasan Arat'ı savcılığa şikayet etmek üzere harekete geçti!

Beşiktaş'ta başkanlık görevini özel sebepler nedeniyle bırakan Hasan Arat, son oynanan Alanyaspor mücadelesinde taraftarlardan tepki görmüştü. Siyah-Beyazlı taraftarlar karşılaşma esnasında Hasan Arat aleyhinde tezahüratta bulundu.

"HASAN ARAT PARALAR NEREDE?"

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Beşiktaş tribünleri, eski başkan Hasan Arat için, "Süleyman Seba'dan yolunu mu buldun, söylesene Hasan kaç para koydun?" tezahüratı yaptı.

Siyah beyazlı taraftarlar, "Hasan Arat paralar nerede?" şeklinde tezahüratlarını sürdürdü.

KONGRE ÜYELERİ HAREKETE GEÇTİ

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Zorlu günler geçiren Siyah-Beyazlılar'da tüm bunlar yaşanırken, kongre üyelerinin Hasan Arat için harekete geçtiği öne sürüldü.

SAVCILIĞA VERİLECEK

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Beşiktaş kongre üyelerinin büyük bir kısmı Pazartesi günü Hasan Arat'ı savcılığa vermek üzere harekete geçtiği ve konuyla ilgili olarak tüm belgelerin hazırlandığı da gelen bilgiler arasında.

İHRAÇ TALEBİ...

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Öte yandan Kongre üyelerinin Hasan Arat'ın ihracı için de talepte bulunacağı öğrenildi.

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Süper Lig son dakika beşiktaş hasan arat
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