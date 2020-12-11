Beşiktaş'ta koronavirüs vakası

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak siyah-beyazlı ekipte yapılan rutin testlerde bir futbolcunun testinini pozitif çıktığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Futbol Takımımızın, Süper Lig’in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanılmış olup, futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır.''

