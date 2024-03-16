Beşiktaş'ta kötü gidiş son hızıyla devam ediyor! Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'u İstanbul'dan istediğini aldı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Üçüncülük yarışında iddiasını kaybetmek istemeyen siyah-beyazlılar, Antalyspor engelini geçip yoluna devam etmek istiyordu. Yüksek tempolu geçen mücadeleyi Antalyaspor 2-1 kazanarak Beşiktaş'ı ateşe attı.
Maçın henüz 5. dakikasında Antalyaspor'da Bünyamin Balcı sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından ataklarını devam ettiren Akdeniz ekibi 38. dakikada bir de penaltı kazandı. Topun başına geçen Adam Buksa skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla bitti.
Antalyaspor, Sergen Yalçın yönetiminde deplasmanda ilk kez 2 gol attı.
Beşiktaş, İkinci yarının 14. saniyesinde golü buldu. Rashica'nın güzel pasına müthiş bir vuruş yapan Ernest Muçi skoru 2-1 yaptı.
Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşma öncesinde seremonide mor gözlüklerle yer aldı. Beşiktaş'ın Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı futbolcular, epilepsi hastalarına destek olmak amacıyla, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin hayata geçirdiği 'Epilepsi İçin Bak' farkındalık kampanyasının sembolü mor gözlüklerle çıktı.
Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, 2 yılı aşkın sürenin ardından siyah-beyazlı ekibin deplasmanda konuğu oldu. Beşiktaş'ın başında son iç sahada maçına 27 Kasım 2021 tarihinde çıkan Sergen Yalçın ile 9 Aralık 2021'de yollar ayrılmıştı. Daha sonra bir süre takım çalıştırmayan tecrübeli teknik adam, 2024 yılının ilk günlerinde Antalyaspor'un teknik direktörü olmuştu. Siyah-beyazlı takımla, Türkiye Kupası'nda iç sahada karşı karşıya gelen Sergen Yalçın, 841 gün sonra Beşiktaş Stadyumu'nda maça çıktı.