Beşiktaş'ta kötü gidiş son hızıyla devam ediyor! Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'u İstanbul'dan istediğini aldı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Üçüncülük yarışında iddiasını kaybetmek istemeyen siyah-beyazlılar, Antalyspor engelini geçip yoluna devam etmek istiyordu. Yüksek tempolu geçen mücadeleyi Antalyaspor 2-1 kazanarak Beşiktaş'ı ateşe attı.

ANTALYASPOR İLK YARIDAN FARKI 2'YE ÇIKARDI!

Maçın henüz 5. dakikasında Antalyaspor'da Bünyamin Balcı sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından ataklarını devam ettiren Akdeniz ekibi 38. dakikada bir de penaltı kazandı. Topun başına geçen Adam Buksa skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla bitti.

SERGEN YALÇIN'DAN BİR İLK

Antalyaspor, Sergen Yalçın yönetiminde deplasmanda ilk kez 2 gol attı.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Beşiktaş, İkinci yarının 14. saniyesinde golü buldu. Rashica'nın güzel pasına müthiş bir vuruş yapan Ernest Muçi skoru 2-1 yaptı.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR EPİLEPSİ HASTALARINA DESTEK

Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşma öncesinde seremonide mor gözlüklerle yer aldı. Beşiktaş'ın Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı futbolcular, epilepsi hastalarına destek olmak amacıyla, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin hayata geçirdiği 'Epilepsi İçin Bak' farkındalık kampanyasının sembolü mor gözlüklerle çıktı.

SERGEN YALÇIN 841 GÜN SONRA BEŞİKTAŞ STADYUMU'NDA

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, 2 yılı aşkın sürenin ardından siyah-beyazlı ekibin deplasmanda konuğu oldu. Beşiktaş'ın başında son iç sahada maçına 27 Kasım 2021 tarihinde çıkan Sergen Yalçın ile 9 Aralık 2021'de yollar ayrılmıştı. Daha sonra bir süre takım çalıştırmayan tecrübeli teknik adam, 2024 yılının ilk günlerinde Antalyaspor'un teknik direktörü olmuştu. Siyah-beyazlı takımla, Türkiye Kupası'nda iç sahada karşı karşıya gelen Sergen Yalçın, 841 gün sonra Beşiktaş Stadyumu'nda maça çıktı.





