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Beşiktaş'ta kötü gidişe kimse dur diyemiyor! Hatayspor'u da yenemeyen siyah-beyazlılarda galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.12.2024 21:54
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Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu’nda Beşiktaş’ı konuk etti. Ligde 4 maçtır kazanamayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmiş ve geçici olarak takımın başına Serdar Topraktepe getirilmişti. Hatayspor maçıyla toparlanmak isteyen siyah-beyazlılar yine istediğini alamadı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Beşiktaş'ta kötü gidişe kimse dur diyemiyor! Hatayspor'u da yenemeyen siyah-beyazlılarda galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Beşiktaş'taki kötü gidişe kimse dur diyemiyor. Ligde 4 maçtır galibiyete hasret olan siyah-beyazlılar, Hatayspor karşısında da galibiyet alamadı ve 3 puan hasreti 5 maça çıkmış oldu.

IMMOBILE ATMAYI BİLDİ

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Maçta 1-0 geriye düşen Beşiktaş'ta eşitlik golünü İtalyan yıldız Immobile kaydetti.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

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Beşiktaş'ta kötü gidişe rağmen gol krallığında zirvede oturan Immobile, gol sayısın bu maçın ardından 9'a yükseltti.

HAFTAYA FENERBAHÇE DERBİSİ

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Beşiktaş, haftaya kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak ve sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak.

TOPRAKTEPE'Lİ BEŞİKTAŞ'IN YİNE İLK RAKİBİ HATAYSPOR

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Ligde geçen sezon Beşiktaş'ın teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmasının ardından aynı görevi üstlenen Serdar Topraktepe, yine ilk maçına yine Hatayspor karşısında çıktı.

Siyah beyazlı ekip, geçen sezonki karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

TRİBÜNLERİN BÜYÜK KISMI DOLDU

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Karşılaşmaya ilgi gösteren taraftarlar, Mersin Stadı'ndaki tribünlerin büyük kısmını doldurdu.

Siyah beyazlı izleyiciler maç öncesi "Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır" sloganı attı, futbolcuları tribün önüne çağırarak alkışladı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
1 - 1
Beşiktaş Beşiktaş

Anahtar Kelimeler:
Hatayspor beşiktaş
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