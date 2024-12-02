Beşiktaş'ta kötü gidişe kimse dur diyemiyor! Hatayspor'u da yenemeyen siyah-beyazlılarda galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Beşiktaş'taki kötü gidişe kimse dur diyemiyor. Ligde 4 maçtır galibiyete hasret olan siyah-beyazlılar, Hatayspor karşısında da galibiyet alamadı ve 3 puan hasreti 5 maça çıkmış oldu.
Maçta 1-0 geriye düşen Beşiktaş'ta eşitlik golünü İtalyan yıldız Immobile kaydetti.
Beşiktaş'ta kötü gidişe rağmen gol krallığında zirvede oturan Immobile, gol sayısın bu maçın ardından 9'a yükseltti.
Beşiktaş, haftaya kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak ve sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak.
Ligde geçen sezon Beşiktaş'ın teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmasının ardından aynı görevi üstlenen Serdar Topraktepe, yine ilk maçına yine Hatayspor karşısında çıktı.
Siyah beyazlı ekip, geçen sezonki karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Karşılaşmaya ilgi gösteren taraftarlar, Mersin Stadı'ndaki tribünlerin büyük kısmını doldurdu.
Siyah beyazlı izleyiciler maç öncesi "Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır" sloganı attı, futbolcuları tribün önüne çağırarak alkışladı.