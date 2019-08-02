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Beşiktaş'ta, Ljajic ve Dorukhan'da kas zorlanması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Saalfelden kasabasında sürdüren Beşiktaş'ta, Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz'de kas zorlanması meydana geldiği belirlendi. İki futbolcunun tedavilerine başlandı.

Beşiktaş'ta, Ljajic ve Dorukhan'da kas zorlanması

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sakatlıkları nedeniyle antrenmana çıkamayan orta saha oyuncuları Adem Ljajic ile Dorukhan Toköz'ün muayenelerinin yapıldığı ve MR'larının çekildiği belirtildi.

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Açıklamada, kontroller sonucu, iki futbolcunun sağ alt arka adale grubunda birinci derece kas zorlanması meydana geldiği kaydedildi. Ljajic ve Dorukhan'ın tedavilerine siyah beyazlıların sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
avusturya Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Adem Ljajic Dorukhan Toköz

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