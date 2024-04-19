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  4. Beşiktaş'ta maç bitti kriz çıktı! Oyuna giremeyen Cenk Tosun direkt olarak soyunma odasına gitti...

Beşiktaş'ta maç bitti kriz çıktı! Oyuna giremeyen Cenk Tosun direkt olarak soyunma odasına gitti...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.04.2024 22:38
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Süper Lig’in 33. haftasında sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup eden Beşiktaş, 5 maç sonra galibiyetle tanıştı. Siyah-beyazlılarda süre bulamayan Cenk Tosun sinirlenerek direkt soyunma odasına gitti. Cenk Tosun'un sezon sonunda kesin olarak takımdan ayrılacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ta maç bitti kriz çıktı! Oyuna giremeyen Cenk Tosun direkt olarak soyunma odasına gitti...
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında evinde MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 18. dakikada Ernest Muçi ve 67. dakikada Muleka kaydetti. Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrılmasından sonra oynanan ilk maçta 3 puana uzanan Kartal, ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.

CENK TOSUN KRİZİ

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Cenk Tosun, gelecek sezon Beşiktaş'ta devam etmeyecek. Bugün oynanan Ankaragücü maçında forma giyemeyen Cenk Tosun direkt olarak soyunma odasına gitti.

MAAŞ KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI

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Beşiktaş ile Cenk Tosun arasında yapılan sözleşme pazarlıklarından sonuç çıkmamış ve maaş konusunda anlaşma sağlanamamıştı.

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