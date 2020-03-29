Beşiktaş'ta Marcelo Guedes geri dönüyor

Marcelo Guedes sezon içinde Lyon taraftarıyla ciddi biçimde kapışmıştı. Protesto edilen Brezilyalı futbolcu, tribünlere orta parmağını göstermişti. Lyon taraftarı da bu hareketin ardından Marcelo'nun eşini hedef alan bir pankart hazırlamıştı. İpler kopma noktasına kadar geldikten sonra bu sorun Lyon yönetimi tarafından dondurulmuştu. Ancak buzların kolay kolay çözülmeyeceği bilindiğinden Lyon yönetimi sezon sonunda Marcelo'nun gidişine kolaylık sağlayacak. Beşiktaş yönetimi bu transfere olumlu bakarken, son kararı ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği ifade edildi.

Beşiktaş'ta Marcelo Guedes sesleri yeniden yükselmeye başladı. Lyon'da taraftarlarla yaşadığı olay sonrasında takımdan ayrılma kararı alan Marcelo için Beşiktaş yönetimi harekete geçti. Siyah-beyazlı formayı unutmayan Brezilyalı için yönetim Fransız ekibinin kesin kararını bekliyor. Fransız Foot Mercato, Lyon'un sezon sonunda Marcelo'nun Beşiktaş'a dönmesine izin vereceğini iddia etti. 2021 sonunda sözleşmesi bittiğinde 34 yaşında olacak Brezilyalı stoperden son sezonunda para kazanmak isteyen Lyon'un, sezon sonunda da teklif gelirse değerlendireceğini iddia edildi.

BAĞINI HİÇ KOPARMADI

Marcelo'nun eşi Tatiene Guedes, Fransa'ya gittiklerinden beri Beşiktaş ile bağlarını hiç koparmadı. Instagram üzerinden sık sık Beşiktaşlı taraftarla sohbet ediyor. Türkiye ile ilgili birçok paylaşım yapıyor.

SADECE BEŞİKTAŞ!

Daha önce verdiği röportajda, "Bir gün Türkiye'ye dönersem, sadece Beşiktaş'ta oynarım" diyen tecrübeli savunma oyuncusu için siyah-beyazlı taraftarlar, 'Come to Beşiktaş' mesajları atmaya devam ediyor.

