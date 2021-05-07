Beşiktaş'ta Mensah kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş'ta Aboubakar ve N'Koudou'nun ardından Mensah da Galatasaray derbisinde oynayamayacak. Siyah Beyazlılar oyuncunun sakatlığının devam ettiğini ve Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Beşiktaş'tan oyuncunun durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın 6 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Bernard Mensah’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde( biceps femoris) ödem tespit edilmiştir.

Yapılan risk değerlendirmesinde, yaralanma ihtimali mevcut olduğundan teknik ekibimizin onayı doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılan Bernard Mensah’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."



