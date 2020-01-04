SPOR
  4. Beşiktaş'ta Munas Dabbur iddiası

Beşiktaş'ta Munas Dabbur iddiası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.01.2020 17:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken gündeme gelen oyunculardan biri de Munas Dabbur oldu. İsrailli golcüyle ilgilenen kulüpler arasında Beşiktaş'ın da olduğu ve İngiliz kulüpleriyle yarıştığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta Munas Dabbur iddiası

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Sevilla'da forma şansı bulamayan Munas Dabbur, Beşiktaş'ın da aralarında yer aldığı birçok kulüp tarafından transfer edilmek isteniyor.

İsrailli futbolcunun Everton, Bordeaux, Sporting Lizbon ve Salzburg tarafından da takip edildiği kaydedildi. Oyuncunun menajerinin de Beşiktaş dahil tüm kulüplerin Dabbur ile ilgilendiğini doğruladığı belirtildi.

MUNAS DABBUR KİMDİR?

Kariyerine İsrail'de başlayan Munas Dabbur, 2014'te Grasshoppers'a transfer olarak Avrupa'ya adım attı. Ardından Salzburg ve Sevilla'da top koşşturan oyuncu. bu sezon başında 17 milyon euro karşılığında İspanyol kulübüne transfer olmuştu. La Liga'da yalnızca 2 maçta forma giyebilen Munas Dabbur, Avrupa Ligi'nde 6 maçta 3 gol, 2 asistle oynadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video! Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video!
Beşiktaş'tan flaş Cenk Tosun açıklamasıBeşiktaş'tan flaş Cenk Tosun açıklaması
Umut Meraş'dan flaş Beşiktaş açıklaması!Umut Meraş'dan flaş Beşiktaş açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Munas Dabbur Transfer bjk transfer haberleri sevilla İspanya

En Çok Okunan Haberler

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı

Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe'den forvet hamlesi

Fenerbahçe'den forvet hamlesi

Fenerbahçe'de ayrılık! Gidiyor...

Fenerbahçe'de ayrılık! Gidiyor...

Yeni teknik direktör resmen açıklandı

Yeni teknik direktör resmen açıklandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Derbi sonrası Beşiktaş'tan paylaşım!

Derbi sonrası Beşiktaş'tan paylaşım!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü!

Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü!

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta Munas Dabbur iddiası

Beşiktaş İsralli golcünün peşinde

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Cenk Tosun açıklaması

Beşiktaş'tan flaş Cenk Tosun açıklaması

Umut Meraş'dan flaş Beşiktaş açıklaması! 'Anlaşmıştım'

Umut Meraş'dan flaş Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş Erdem Seçgin'i Ümraniyespor'a kiraladı

Beşiktaş ilk ayrılığı açıkladı!

Fiorentina ve Lazio, Burak Yılmaz'ın peşinde iddiası

Burak Yılmaz'a transfer teklifi

Beşiktaş'ta izin bitiyor

Beşiktaş'ta izin bitiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.