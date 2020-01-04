Beşiktaş'ta Munas Dabbur iddiası

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Sevilla'da forma şansı bulamayan Munas Dabbur, Beşiktaş'ın da aralarında yer aldığı birçok kulüp tarafından transfer edilmek isteniyor.
İsrailli futbolcunun Everton, Bordeaux, Sporting Lizbon ve Salzburg tarafından da takip edildiği kaydedildi. Oyuncunun menajerinin de Beşiktaş dahil tüm kulüplerin Dabbur ile ilgilendiğini doğruladığı belirtildi.
Kariyerine İsrail'de başlayan Munas Dabbur, 2014'te Grasshoppers'a transfer olarak Avrupa'ya adım attı. Ardından Salzburg ve Sevilla'da top koşşturan oyuncu. bu sezon başında 17 milyon euro karşılığında İspanyol kulübüne transfer olmuştu. La Liga'da yalnızca 2 maçta forma giyebilen Munas Dabbur, Avrupa Ligi'nde 6 maçta 3 gol, 2 asistle oynadı.
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