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Beşiktaş'ta N'Sakala ile yollar ayrılıyor

12.10.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala'nın yaptığı, "Sözleşmemi yenileyelim. Kafam rahat konsantre olayım" talebine olumsuz yanıt geldi.

Beşiktaş'ta N'Sakala ile yollar ayrılıyor
Fabrice N'Sakala

Fabrice N'Sakala

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, yönetime yeni sözleşme önerisinde bulundu. Ancak aldığı cevaba şaşırdı.

31 yaşındaki oyuncunun yaptığı, "Sözleşmemi yenileyelim. Kafam rahat konsantre olayım" talebine yönetimin olumsuz cevap verilmesi yıldız futbolcunun keyfini kaçırdı.

Sergen Yalçın, gelecek sezon 7+4 olacak yabancı kontenjanını daha efektif bir mevkide kullanmak istediği için olağanüstü bir durum olmadığı sürece yönetim N'Sakala'ya yeni sözleşme önermeyi düşünmüyor. Tecrübeli sol bek oyuncusuyla sezon sonu yollar ayrılacak.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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