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Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakılıyor!

15.11.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2-1 kaybedilen Trabzonspor maçının ardından rakip futbolcuların paylaşımını beğenen Fabrice N'Sakala topun ağzında... Beşiktaş yönetimi ve teknik heyetin rahatsız olduğu N'Sakala'nın kadro dışı kalma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakılıyor!

Takım arkadaşlarının tecrübeli futbolcunun bu davranışına tepki gösterdiği, Beşiktaş yönetimi ve teknik heyetin de rahatsızlık duyduğu belirtildi. Milli Takım'a giden N'Sakala'nın Türkiye dönüşünde kadro dışı kalma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

İLK TRANSFER HASIC

Bu arada yaşadığı sakatlık sonrası 7 ay sahalardan uzak kalan Ajdin Hasic, hafta başında takımla çalışmalara başlamıştı. Genç sağ kanadın, lisansı çıkarılmadığı için devre arasına kadar oynama imkânı bulunmuyor.Bu süreçte fiziksel açıdan kendisini toparlaması hedeflenen 20 yaşındaki Boşnak futbolcunun isminin, ara transfer döneminde Adem Ljajic'in yerine lisans listesine eklenmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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