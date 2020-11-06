Beşiktaş'ta Necip uysal kadrodan çıkarıldı

Necip Uysal’ın yerine Erdoğan Kaya kamp kadrosuna dahil edildi.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Futbolcumuz Necip Uysal, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Süper Lig’in 8. haftasında bu akşam saat 20.00’de deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Necip Uysal’ın yerine Erdoğan Kaya kamp kadrosuna dahil edilmiştir."
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