Beşiktaş'ta Negredo'nun Yeni Malatyaspor maçında izlendiği ortaya çıktı

Beşiktaş'ın yıldızı Negredo'yla ilgili dün flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yeni Malatya maçında ikinci golün asistini yapan İspanyol golcünün Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a transfer olacağı öne sürülürken, siyah beyazlı kulüp resmi siteden bu haberi yalanladı. Ancak Arap yöneticilerin Başkan Orman'la görüştüğü ve Vodafona Park'ta Negredo'yu izledikleri ortaya çıktı.
(STAR)
Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'nun Al Nasr takımına transfer olduğu iddia edildi
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