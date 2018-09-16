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Beşiktaş'ta Negredo'nun Yeni Malatyaspor maçında izlendiği ortaya çıktı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.09.2018 10:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta transfer iddiaları yalanlanan Negredo'nun Arap yöneticiler tarafından Yeni Malatyaspor maçında izlendiği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Negredo'nun Yeni Malatyaspor maçında izlendiği ortaya çıktı

Beşiktaş'ın yıldızı Negredo'yla ilgili dün flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yeni Malatya maçında ikinci golün asistini yapan İspanyol golcünün Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a transfer olacağı öne sürülürken, siyah beyazlı kulüp resmi siteden bu haberi yalanladı. Ancak Arap yöneticilerin Başkan Orman'la görüştüğü ve Vodafona Park'ta Negredo'yu izledikleri ortaya çıktı.

(STAR)

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Anahtar Kelimeler:
negredo Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Yeni Malatyaspor

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