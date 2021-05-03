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Beşiktaş'ta NKoudou'nun durumu belli oldu!

03.05.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Hatayspor maçında sakatlanan Kevin N'Koudou'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Fransız futbolcunun çekilen MR'ında sol uyluk arka adalesinde gerilme bulgularına rastlandığı belirtildi.

Beşiktaş'ta NKoudou'nun durumu belli oldu!

Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Hatayspor'u 7-0 gibi bir skorla geçen Beşiktaş'ta, o karşılaşmada bir golü bulunan Kevin NKoudou, sakatlanarak 43 dakikada oyundan çıkarak yerini Rıdvan Yılmaz'a bırakmıştı.

Siyah beyazlılar, yıldız futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

İşte Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan o açıklama:

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maçta sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Georges Nkoudou’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adalesinde (bisesps femoris) gerilme bulguları saptanmıştır. Georges Nkoudou’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
inşallah kaçırmazda gsye tarihi fdark atan futbolcularımızdan bitisi olur nkoudou.. şu şikeyle her yıl bedavadan yarışa sokulan gsye güzel bir tokat atılmalı
Beşiktaşın marka değerinin çeyreği değerindeki takımdır gs.. yani 4 tane gs 1 Beşiktaş zor ediyor. Ben demiyorum Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in araştırması bu. Beşiktaşın gölgesinde ki takım işte

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