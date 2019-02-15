Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup Çin'e gidiyor

Beşiktaş yönetiminin izniyle Çin’e gidecek olan Oğuzhan’ın burada kendisini isteyen kulüp teknik direktörü ile görüşeceği, ortamı tahlil edeceği ve şehri ve kalacağı yeri göreceği iddia edildi.
Fikret Orman’ın forma giyme şansı kalmadığı için para ederken Oğuzhan’ı satarak gelir elde etmek istediği Çin’den gelen teklifin ise 7-8 milyon Euro civarında olduğu bildirildi. Oğuzhan daha önce Çin’den gelen bir başka teklifi reddetmiş, hatta o dönemde aleyhine çıkarılan haberler yüzünden yönetime teessüflerini sunmuştu. (FOTOSPOR)
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