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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kadro dışı kalıyor!

26.11.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş taraftarı, Ajax mağlubiyeti sonrası Sergen Yalçın'a tam destek verdi. Başarılı hoca, ocak ayında radikal kararlar da alarak takımı yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyor. Sergen Yalçın'ın hazırladığı raporuna göre hareket eden yönetim kolları sıvayacak.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kadro dışı kalıyor!
Oğuzhan Özyakup

Oğuzhan Özyakup

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta son dönemde alınan saha sonuçları camianın keyfini kaçırsa da, siyah-beyazlı taraftarlar takımlarına ve hocalarına tam destek vermeye devam ediyor. Ligde üstü üste Hatayspor, Trabzonspor ve Alanyaspor'ya mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan; Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçta sıfır çeken Kara Kartal'ı taraftarları yalnız bırakmadı. Beşiktaşlı taraftarlar çarşamba akşamı Ajax ile oynanan ve 2-1 kaybedilen karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte öncelikle teknik direktörleri Sergen Yalçın'a sahip çıktılar.

UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ

Siyah-beyazlı tribünler karşılaşma sonunda takım soyunma odası koridoruna doğru yöneldiğinde teknik direktör Sergen Yalçın'ı alkışlayarak destekledi ve tribünlere çağırdılar. Tecrübeli hoca da bunun üzerine, oyuncularını çağırdı ve hep birlikte tribünlere giderek taraftarlarını selamladılar.

RADİKAL KARARLAR

Kötü sonuçlara rağmen Beşiktaş taraftarının bu "desteği" camiada umutları yeniden yeşertti. Teknik direktörü Sergen Yalçın'ın, kalan maçlarda takımını yeniden ayağa kaldırmak için hem şimdi de Ocak ayında radikal karar alarak Kartal'ı yeniden uçurması bekleniyor.

OYUNCULARI NELER BEKLİYOR?

Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapor üzerinden herhangi bir operasyon yürütmeyen yönetim, bugün itibariyle kolları sıvayacak. İlk etapta Yalçın'ın verdiği raporda yazılan tüm paraları cezalarının tahsil edileceği oyuncular, menajerleri ve avukatlarına iletilecek. Ardından N'Sakala gibi olası kadro dışıların durumu incelenecek.

OĞUZHAN VE GÖKHAN TÖRE GENÇ TAKIMA...

İlk etapta Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'nin genç takımla çalışmaya gönderilebileceği konuşuluyor. Bir sonraki aşamada Yalçın'ın kadroda olmasını istemediği oyuncularla ilgili son durum masaya yatırılacak. Oyuncuların kiralanması ya da satılması gündeme gelecek.


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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Oğuzhan Özyakup Gökhan Töre
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