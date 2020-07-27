Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kulübe geri döndü! İşte detaylar...

Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş'tan kiraladıkları Oğuzhan Özyakup'un önümüzdeki sezon kadroda olmayacağını açıkladı.
Hollandalı teknik adam, "Yeni sezon planlamasını yapıyoruz. Oğuzhan Özyakup ile birlikte Ayoub ve Tapia gitti, orta saha transferi yapmamız gerekiyor. Oğuzhan genellikle oynayamadı ancak uluslararası tecrübesi olan bir oyuncuydu ve önemliydi" ifadelerini kullandı.
Daha önce sportif direktör Arnesen de, Oğuzhan'ın maliyetinin yüksek olduğunu ve indirim yapması gerektiğini belirtmişti.
Hollanda'da sakatlığı nedeniyle fazla oynayamayan Oğuzhan Özyakup, 4 maçta forma giydi ve 127 dakikada 1 gol attı.
Sezonun bitmesiyle birlikte 8 önemli kiralık oyuncu da yeniden Beşiktaş'a dönecek.
Ajdin Hasiç (Ümraniye), Oğuzhan Özyakup (Feyenoord), Mirin (Toulouse), Larin (Zulte Waregem), Fatih Aksoy (Sivasspor), Sedat Şahintürk (Denizlispor), Muhayer Oktay (Giresunspor) ve Erdem Seçgin (Ümraniyespor), yeni sezon öncesi teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kampa çağrılacak.
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