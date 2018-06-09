SPOR

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup Newcastle United yolcusu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.06.2018 10:12 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın kaptanı Oğuzhan Özyakup 12.1 milyon pound karşılığında Newcastle United’ın formasını giymeye çok yakın. Rafael Benitez onu 3 önemli özelliğinden dolayı çok istiyor.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup Newcastle United yolcusu

İngiliz basını Oğuzhan Özyakup transferinin gerçekleşmek üzere olduğunu iddia etti. Beşiktaş’ta 27 gol ve 50 asistlik performansla müthiş bir başarı gösteren Oğuzhan’ın, Süper Lig’de göz kamaştırdığı ve takım için gerçek bir tılsım olduğu vurgulandı. 2012 yılından beri Beşiktaş forması giyen Oğuzhan’ın daha önce Arsenal’de oynamasının ve Premier Lig tecrübesi olmasının da büyük avantaj getireceği iddia edildi.

Newcastle United Teknik Direktörü Rafael Benitez’in daha büyük hedefler için takım oluşturma çabasına girdiği hatırlatılan haberde, oyuncuya ödenecek ücretin 12.1 milyon pound olacağı bildirildi.

Benitez’in Ozzie’yi 3 nedenle tercih ettiği de belirtildi...

1) Rakibi yoran ancak yorulmak bilmeyen bir işçi. Bloklar arası bağlantıyı sağlayan sağlam bir merkez oyuncusu.
2) Savunma yönü güçlü ve asla yılmayan biri.
3) Hedefe uygun ve yaratıcı. Bu alandaki sıkıntıyı giderecek.

(FANATİK)

PARTNERBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttıBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttı
Beşiktaş, Davy Klaassen'i kiralamaya çok yakınBeşiktaş, Davy Klaassen'i kiralamaya çok yakın
Al Ittihad'dan Beşiktaş'a Pepe için 15 milyon EuroAl Ittihad'dan Beşiktaş'a Pepe için 15 milyon Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig oğuzhan özyakup İngiltere

En Çok Okunan Haberler

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Muharrem İnce: Seçilemezsem siyaseti bırakırım ama bir şartla...

Muharrem İnce: Seçilemezsem siyaseti bırakırım ama bir şartla...

İlkay Gündoğan Alman taraftarlar tarafından ıslıklandı!

İlkay Gündoğan Alman taraftarlar tarafından ıslıklandı!

Avrupa'da biten transferler

Avrupa'da biten transferler

Beşiktaş, Davy Klaassen'i kiralamaya çok yakın

Beşiktaş, Davy Klaassen'i kiralamaya çok yakın

NBA'de şampiyon Golden State Warriors!

NBA'de şampiyon Golden State Warriors!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vagner Love kulübü icraya verdi

Vagner Love kulübü icraya verdi

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup Newcastle United yolcusu

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup Newcastle United yolcusu

Beşiktaş, Davy Klaassen'i kiralamaya çok yakın

Beşiktaş, Davy Klaassen'i kiralamaya çok yakın

Al Ittihad'dan Beşiktaş'a Pepe için 15 milyon Euro

Al Ittihad'dan Beşiktaş'a Pepe için 15 milyon Euro

Beşiktaş yöneticisi tehdit edilen ismi açıkladı!

Beşiktaş yöneticisi tehdit edilen ismi açıkladı!

Caner Erkin'e 2 yıl hapis istemi

Caner Erkin'e 2 yıl hapis istemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.