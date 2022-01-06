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Beşiktaş'ta Önder Karaveli tarihe geçti! İlk kupası...

06.01.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın hocası Önder Karaveli, Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı kazandıkları maçın ardından konuştu. Önder Karaveli Beşiktaş'ın başında ilk kupasını kazanmış oldu.

Beşiktaş'ta Önder Karaveli tarihe geçti! İlk kupası...

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Fraport TAV Antalyaspor'u penaltılarla mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı kazandıkları maç sonrası açıklamalar yaptı.

Kupayı değerlendiren Karaveli, "Mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım. Final gibi final oldu. Antalyaspor'u samimiyetle kutluyorum. Harika bir maç oldu. Bütün Beşiktaş camiasına ve aileme hediye ediyorum. Bu kupayı, Beşiktaş'ı kalpten sevenlere, bütün Beşiktaş camiasına hediye etmek istiyorum. Aynı zamanda, izninizle aileme de hediye ediyorum." dedi.

"BAŞTA SERGEN HOCA OLMAK ÜZERE..."

Sergen Yalçın'a teşekkürlerini gönderen Beşiktaş'ın hocası, "Beşiktaş'la böyle bir kupayı kazanmak harika bir şey ama bizi bugün burada oynatan şey, geçen sezonki şampiyonluklar. Başta Sergen hoca ve emeği olan tüm futbolculara teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

İLK KUPASINI ALDI

Beşiktaş, teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde ilk kupasını kazandı.

Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nı teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kazanan Beşiktaş, Süper Kupa'nın da sahibi oldu.

"KUTLAMAYI YARIN BİTİRMELİYİZ"

Oynattığı gençlerle ilgili gelen soruya Karaveli, "Emirhan, son derece güvenli, dikkatli ve bu takımın uzun yıllardır parçasıymış gibi oynadı. Onun için çok sevindim." açıklamasını yaptı.

Beşiktaş'ın hocası, "Bu kutlamayı yarın bitirmeliyiz. Pazar günü Rizespor'la zor bir maç oynayacağız." dedi.

"YARINI DÜŞÜNMEDEN BURADAYIM!"

"Başkan Ahmet Nur Çebi ile FaceTime yaptık. Beni bu göreve layık gören herkese teşekkür ederim." diyen Önder Karaveli, 'Devam edecek misiniz?' şeklinde gelen soruya, "Siz istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz ama bu maçta da, diğer maçlarda da olduğu gibi yarını düşünmeden buradaydım. Ben, Beşiktaş'ın değerli bir parçası olarak bana hangi görev verilirse onu en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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