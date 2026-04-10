Beşiktaş’ta Orkun Kökçü kasırgası! 9 dakikada fişi çekti

Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı ve kaptanlık pazubandını teslim ettiği Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla devleşmeye devam ediyor. Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında oynanan Antalyaspor mücadelesine fırtına gibi başlayan milli yıldız, takımını erkenden öne geçirmeyi başardı.

İşte golün detayları ve Orkun’un parmak ısırtan istatistikleri...

ERKEN BASKI, ERKEN GOL!

Maçın henüz başında vites yükselten Beşiktaş, aradığı golü 5. dakikada buldu. Sahneye çıkan kaptan Orkun Kökçü, şık bir vuruşla fileleri havalandırarak skoru 1-0’a getirdi. Bu golle birlikte Tüpraş Stadyumu’nda coşku tavan yaparken, Orkun takımını sırtlamaya devam etti.

1 GOL 1 ASİST...

Beşiktaş taraftarı henüz koltuklarına yeni oturmuşken sahneye çıkan Orkun Kökçü, 5. dakikada attığı şık golle perdeyi açmasının ardından bu golden yalnızca 4 dakika sonra, 9. dakikada bu kez asist koltuğuna oturan kaptan, skoru erkenden tayin eden hamleyi yaptı.

Savunmas arkasına koşu gösteren Jota Silva'yı gören Milli yıldız, Portekizli oyuncunun pozisyonu golle sonuçlandırmasının ardından hanesine 1 de asist ekledi.

KAPTAN DURDURULAMIYOR: 7. GOL GELDİ

Orkun Kökçü, bu sezon Beşiktaş formasıyla sergilediği skorer kimliğiyle dikkat çekiyor. Antalyaspor ağlarını sarsan tecrübeli orta saha, bu sezonki 7. golüne imza atarak kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçirdiğini kanıtladı. Sadece oyun kurucu rolüyle değil, bitiriciliğiyle de siyah-beyazlıların en büyük kozu olduğunu bir kez daha gösterdi.