Beşiktaş’ta Orkun Kökçü kasırgası! 9 dakikada fişi çekti

Beşiktaş’ın maestrosu ve kaptanı Orkun Kökçü, Antalyaspor karşısında maça sadece bir futbolcu gibi değil, bir "kasırga" gibi başladı. Milli yıldız, mücadelenin ilk 9 dakikasında maçı kopma noktasına getiren inanılmaz bir performansa imza attı.

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü kasırgası! 9 dakikada fişi çekti
Burak Kavuncu
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı ve kaptanlık pazubandını teslim ettiği Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla devleşmeye devam ediyor. Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında oynanan Antalyaspor mücadelesine fırtına gibi başlayan milli yıldız, takımını erkenden öne geçirmeyi başardı.

İşte golün detayları ve Orkun’un parmak ısırtan istatistikleri...

ERKEN BASKI, ERKEN GOL!

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü kasırgası! 9 dakikada fişi çekti 1

Maçın henüz başında vites yükselten Beşiktaş, aradığı golü 5. dakikada buldu. Sahneye çıkan kaptan Orkun Kökçü, şık bir vuruşla fileleri havalandırarak skoru 1-0’a getirdi. Bu golle birlikte Tüpraş Stadyumu’nda coşku tavan yaparken, Orkun takımını sırtlamaya devam etti.

1 GOL 1 ASİST...

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü kasırgası! 9 dakikada fişi çekti 2

Beşiktaş taraftarı henüz koltuklarına yeni oturmuşken sahneye çıkan Orkun Kökçü, 5. dakikada attığı şık golle perdeyi açmasının ardından bu golden yalnızca 4 dakika sonra, 9. dakikada bu kez asist koltuğuna oturan kaptan, skoru erkenden tayin eden hamleyi yaptı.

Savunmas arkasına koşu gösteren Jota Silva'yı gören Milli yıldız, Portekizli oyuncunun pozisyonu golle sonuçlandırmasının ardından hanesine 1 de asist ekledi.

KAPTAN DURDURULAMIYOR: 7. GOL GELDİ

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü kasırgası! 9 dakikada fişi çekti 3

Orkun Kökçü, bu sezon Beşiktaş formasıyla sergilediği skorer kimliğiyle dikkat çekiyor. Antalyaspor ağlarını sarsan tecrübeli orta saha, bu sezonki 7. golüne imza atarak kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçirdiğini kanıtladı. Sadece oyun kurucu rolüyle değil, bitiriciliğiyle de siyah-beyazlıların en büyük kozu olduğunu bir kez daha gösterdi.

20:00 İY
Beşiktaş
3 - 1
Hesap.com Antalyaspor

Galatasaray & Kocaelispor - Hemen Oyna

Galatasaray & Kocaelispor - Hemen Oyna
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe, Kayseri’deFenerbahçe, Kayseri’de
Türkiye Off-Road Şampiyonası Trabzon’da başladıTürkiye Off-Road Şampiyonası Trabzon’da başladı
En Çok Okunan Haberler
Töre cinayetinde şok gerçek: 4 çocuktan 3’ünün babası kayınbirader çıktı!

Töre cinayetinde şok gerçek: 4 çocuktan 3’ünün babası kayınbirader çıktı!

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Batuhan Karadeniz BAE'de yakalandı! Türkiye'ye iade edilecek

Batuhan Karadeniz BAE'de yakalandı! Türkiye'ye iade edilecek

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Panikle yan bahçeye attım'

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Panikle yan bahçeye attım'

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Hedef 2040! Sigara satışı yasaklanıyor

Hedef 2040! Sigara satışı yasaklanıyor

