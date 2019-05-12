Beşiktaş’ta oy verme işlemi başladı

Beşiktaş’ta Fikret Orman ve Hürser Tekinoktay’ın aday olduğu Olağan Seçimli Genel Kurul’da oy kullanma işlemi başladı. Atıf Keçeci’nin Divan Başkanı seçilmesinin ardından gerçekleşen saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra önce başkan adayı Hürser Tekinoktay ardından da Başkan Fikret Orman konuştu. Hürser Tekinoktay, uzun bir konuşma yaparak yönetim kurulu listesini tanıtırken, Fikret Orman ise konuşmasını kısa tuttu ve seçimin hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından oy kullanma işlemi başladı.
''20 yıldır oynanan tiyatronun son perdesi''
Ali Koç'tan G.Saray patlaması!
Fatih Terim'den maç yorumu
Şampiyon son hafta belli olacak
''Bizim siyasetimiz G.Saray'dır''
Fikret Orman yönetimi için karar verildi
Kongrede gergin dakikalar
Abalı Denizlispor Süper Lig yolunda
Trabzonspor'da hedef 3 puan
Trabzon'un yeni transferini Onazi duyurdu!
Başkan istifasını resmen açıkladı
İşte Robben'in yeni adresi
Hakan Çalhanoğlu'na 4 talip birden
Ümit Özat ile yola devam
Okuyucu Yorumları 0 yorum