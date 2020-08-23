Beşiktaş'ta PAOK maçı hazırlıkları devam ediyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada çift kale taktik programı ve şut atışları ile sona erdi.
Yarın saat 12.00'de özel uçakla Yunanistan'ın Selanik kentine gidecek olan siyah-beyazlılar, PAOK maçının son çalışmasını TSİ 19.00'da maçın oynanacağı stadyumda gerçekleştirecek. Teknik direktör Sergen Yalçın ile futbolculardan Atiba Hutchinson, antrenmandan önce TSİ 18.30'da basın toplantısı düzenleyerek maç hakkında açıklamalarda bulunacak.
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