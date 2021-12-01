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Beşiktaş'ta Pjanic sakatlandı!

01.12.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Miralem Pjanic'in sakatlandığı açıklandı.

Beşiktaş'ta Pjanic sakatlandı!
Miralem Pjanic

Miralem Pjanic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Miralem Pjanic sakatlandı.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden Pjanic'in MR'ı sonrasında uyluk üst kısmında (iliopsoas) tendinit saptandığı ve oyuncunun tedavisine başlandığı açıklandı.

Pjanic'in sahalardan 2-3 hafta arası uzak kalması bekleniyor.

Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol A Takımımızın bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçen futbolcumuz Miralem Pjanic'in uyluk üst kısmında (iliopsoas) tendinit saptanmış olup oyuncumuzın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Miralem Pjanic
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