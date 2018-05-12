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Beşiktaş'ta Quaresma kadroda yok

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.05.2018 17:48 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı. Siyah-Beyazlılar'da Portekizli yıldız Quaresma kadroda yer almadı

Beşiktaş'ta Quaresma kadroda yok

Beşiktaş'ın Osmanlıspor maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan Pepe, Caner, Negredo ve cezalı olan Dusko Tosic'in dışında Atiba ve Quaresma kadroya alınmadı.

Beşiktaş'ın Osmanlıspor maçı kadrosu şöyle;

Fabricio, Tolga, Utku, Vida, Fatih, Gökhan Gönül, Alpay, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Lens, Gökhan Töre, Babel, Mustafa, Larin, Love.

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Beşiktaş ricardo quaresma Osmanlıspor

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