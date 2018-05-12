Beşiktaş'ta Quaresma kadroda yok

Beşiktaş'ın Osmanlıspor maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan Pepe, Caner, Negredo ve cezalı olan Dusko Tosic'in dışında Atiba ve Quaresma kadroya alınmadı.

Beşiktaş'ın Osmanlıspor maçı kadrosu şöyle;

Fabricio, Tolga, Utku, Vida, Fatih, Gökhan Gönül, Alpay, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Lens, Gökhan Töre, Babel, Mustafa, Larin, Love.

