Beşiktaş'ta Quaresma kadroda yok

Beşiktaş'ın Osmanlıspor maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan Pepe, Caner, Negredo ve cezalı olan Dusko Tosic'in dışında Atiba ve Quaresma kadroya alınmadı.
Beşiktaş'ın Osmanlıspor maçı kadrosu şöyle;
Fabricio, Tolga, Utku, Vida, Fatih, Gökhan Gönül, Alpay, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Lens, Gökhan Töre, Babel, Mustafa, Larin, Love.
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