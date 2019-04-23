Beşiktaş'ta Quaresma ve Adriano takımla çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basın kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Siyah-Beyazlı futbolcular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle antrenmana çocuklarıyla çıkıp, bayramı kutladılar. Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman; 5'e 2 çalışması, pas-şut çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile devam etti. İdman, minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Öte yandan sakatlıkları sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Ricardo Quaresma ve Adriano Correia, antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Yarını izinli olarak geçirecek siyah-beyazlılar, 25 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
'Sanki golü gizli bir güç attı'
Burak o anı anlattı! 'Ukalalık gibi...'
1. Lig'de 8 gollü müthiş maç!
Donk'tan transfer mesajı! O yıldızı çağırdı
F.Bahçe'ye bir kötü haber daha!
'Ben bunu çocuklara nasıl anlatacağım?'
Yusuf Yazıcı'dan alkış alan hareket
Trabzonspor hasrete son vermek istiyor
34 yıl sonra şampiyon oldular
Dortmund pes etmiyor
Diagne krallık yarışında rekora gidiyor
Ronaldo Juventus'ta kalacak
Bayern Münih yerini korudu
İşte geleceğin dünya yıldızları! Listede iki Türk var
Osmanlı'dan müthiş geri dönüş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum