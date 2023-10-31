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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'dan kötü haber!

31.10.2023 15:09 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Rachid Ghezzal’ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'dan kötü haber!
Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

CEZ Cezayir
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Futbol A Takımımızın 30 Ekim 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rachid Ghezzal’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

4.5 AY SONRA DÖNDÜ AMA...

Ligin 4. haftasında Sivasspor maçıyla 4.5 ay sonra sahalara dönmesine rağmen 58 gün sonra yeniden sakatlanan Ghezzal'ın bu durumu teknik heyetin moralini bozdu.

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