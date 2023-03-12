Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku! Başakşehir maçına saatler kala kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın kapanış mücadelesinde Başakşehir sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş'a kötü haber geldi.
Siyah-beyazlı ekipte ağrıları bulunduğu öğrenilen yıldız futbolcu Rachid Ghezzal, Şenol Güneş'in kulüp doktorlarıyla yaptığı görüşme sonrası, Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı.
Cezayirli yıldız, Antalyaspor karşılaşmasında da ısınmaya çıkmış ardından sakatlanarak mücadelede forma giyememişti.