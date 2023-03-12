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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku! Başakşehir maçına saatler kala kadrodan çıkarıldı

12.03.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süepr Lig'in 25. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a yıldız isimden kötü haber geldi. Siyah-Beyazlı ekipte ağrılar hissettiği öğrenilen Rachid Ghezzal, Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku! Başakşehir maçına saatler kala kadrodan çıkarıldı
Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

CEZ Cezayir
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın kapanış mücadelesinde Başakşehir sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş'a kötü haber geldi.

KADRODAN ÇIKARILDI

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Siyah-beyazlı ekipte ağrıları bulunduğu öğrenilen yıldız futbolcu Rachid Ghezzal, Şenol Güneş'in kulüp doktorlarıyla yaptığı görüşme sonrası, Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı.

ANTALYASPOR MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

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Cezayirli yıldız, Antalyaspor karşılaşmasında da ısınmaya çıkmış ardından sakatlanarak mücadelede forma giyememişti.

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