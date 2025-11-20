Beşiktaş'ta Rafa Silva gemileri yaktı! Çok ağır ceza alabilir

Beşiktaş'ta Rafa Silva konusu FIFA'ya gidiyor... Ağrıları olduğu için MR'a giren Rafa Silva'nın herhangi bir probleminin olmadığı ve MR sonucunun temiz olduğu açıklanmıştı. Rafa her şeye rağmen bugün yine antrenmana çıkmadı.

TEDAVİ UYGULANACAK

Beşiktaş’ta Rafa Silva, bel ağrıları nedeniyle bugün gerçekleştirilen antrenmanda da yer almadı. 4 günlük bir tedavi programı uygulanacak olan Portekizli oyuncu, bugün saat 15:00’da Nevzat Demir Tesisleri’nde olacak.

BEŞİKTAŞ FIFA'YA GİDİYOR

Beşiktaş, sakatlık bahanesiyle idmanlara çıkmayan Rafa Silva'yı FIFA'ya şikayet edecek. MR sonuçları temiz çıkan Rafa Silva'nın yalan söylediğini ispatlayan siyah-beyazlılar Portekizli oyuncuyu FIFA'ya şikayet edecek.