Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi patlak verdi! “Sergen Yalçın varsa ben yokum”

Beşiktaş'ta gözler bugün yapılacak basın toplantısında çevrildi. Başkan Serdal Adalı ile Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın geleceği hakkında yapacağı açıklamayla dedikodulara son noktayı koyacak. Futbolu bırakmak istediği iddia edilen Rafa Silva'nın Beşiktaş ile tüm ipleri kopardığı iddia edilmişti.

Emre Şen
Beşiktaş’ta son dönemde yaşanan Rafa Silva belirsizliği sonrası yönetim düğmeye bastı. Takım içindeki huzursuzluğun büyümesini istemeyen siyah-beyazlılar, Portekizli yıldızla birebir iletişime geçerek sorunu masada çözmeyi hedefledi. Bu kapsamda Başkan Serdal Adalı’nın tesislerde gerçekleştirdiği kritik görüşme sonrası Rafa Silva konusu netlik kazandı.

DERBİ ÖNCESİ KRİTİK İKNA HAMLESİ

Fenerbahçe ile oynanan derbi öncesinde de Rafa Silva krizi kulübün gündemindeydi. Maçtan hemen önce gerçekleştirilen özel toplantıda Başkan Serdal Adalı’nın, Portekizli yıldıza antrenmana çıkması ve derbide takımı yalnız bırakmaması için doğrudan çağrı yaptığı öğrenildi. Adalı’nın bu görüşmede oyuncuyu ikna ederek sahaya çıkmasını sağladığı ifade edildi.

ÜLKESİNE DÖNME ARZUSU ÖNE ÇIKTI

Rafa Silva’nın futbolu bırakma noktasına geldiğini dile getirdiği sözlerin perde arkasında farklı bir gerekçe olduğu ortaya çıktı. Portekizli yıldızın, bir süredir ailesinin yanında olmak istediği ve bu nedenle ülkesine dönme talebini yönetime ilettiği belirtildi. Kulüp kaynakları, oyuncunun mental olarak zorlandığını ve kararının arkasında güçlü bir aile özleminin bulunduğunu aktarıyor.

“FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUM” RESTİ

Başkan Serdal Adalı’nın Portekiz’e dönme isteğine sıcak bakmaması üzerine Rafa Silva’nın sözlerini bir adım daha ileri taşıdığı ifade edildi. Tecrübeli oyuncunun, “Ülkeme gitmek istiyorum. Eğer buna izin vermezseniz futbolu bırakmayı bile düşünüyorum” diyerek rest çektiği öne sürüldü. Bu çıkışın, yönetimde kısa süreli bir şok etkisi yarattığı belirtiliyor.

"SERGEN YALÇIN VARSA BEN YOKUM"

Taraftarın da uzun süredir dile getirdiği gibi, “Yıldız oyuncu bulmak kolay değil, bulduğun yıldızdan yüksek verim almak ise çok daha zor.” Dolayısıyla bu seviyede bir ismin kaybedilmesi ihtimali, camiada ciddi bir endişe yaratmış durumda. Şu sıralar en çok konuşulan konu ise şu: Rafa neden gitmek istiyor? Bu talebin arka planında hangi şartlar var?

Bu soruların cevabında önemli bir kırılma noktası olduğu düşünülüyor. Birçok kesim, en büyük etkinin teknik direktör Sergen Yalçın’dan geldiğini savunuyor. Yalçın, göreve gelmeden önce televizyon yorumculuğu yaptığı dönemde Rafa Silva’yı çok beğenmediğini açıkça söylemişti. Portekizli oyuncunun da bu ifadelerden etkilendiği, kendisini tam anlamıyla istenmeyen bir oyuncu gibi hissettiği iddia ediliyor.

