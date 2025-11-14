Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Portekizli oyuncunun sözleşmesindeki maddeler hayrete düşürdü! "Salonda çalışmam, maç sonu röportaj vermem"

Beşiktaş'ta patlak veren Rafa Silva krizinde yeni detaylar ortaya çıktı. Portekizli oyuncuya cumartesi gününe kadar izin veren siyah-beyazlılar, cumartesi günü yapacağı basın toplantısıyla gerçekleri kamuoyu ile paylaşacak.
Rafa Silva'nın Beşiktaş ile yaptığı 3 yıllık sözleşmede yer alan maddeler:
▪️ Salon çalışmalarına katılmayacak
▪️ Bireysel röportaj vermeyecek
▪️ Maç sonu açıklama yapmayacak
▪️ Sponsor şirketlerin reklam çekimlerine katılmayacak
Sergen Yalçın'ın bu sebepten ötürü Rafa Silva ile takıştığı ve oynatmak istemediği öğrenildi.
