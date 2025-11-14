SPOR

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Portekizli oyuncunun sözleşmesindeki maddeler hayrete düşürdü! "Salonda çalışmam, maç sonu röportaj vermem"

Beşiktaş Kulübü, Portekizli oyuncu Rafa Silva’nın ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar izin istediğini açıkladı. Yaşananların ışığında Rafa Silva'nın kontratında yer alan maddelerin ortaya çıktığı iddia edildi.

Emre Şen
Rafa Silva

Rafa Silva

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Beşiktaş'ta patlak veren Rafa Silva krizinde yeni detaylar ortaya çıktı. Portekizli oyuncuya cumartesi gününe kadar izin veren siyah-beyazlılar, cumartesi günü yapacağı basın toplantısıyla gerçekleri kamuoyu ile paylaşacak.

SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDELER ŞOKE ETTİ!

Rafa Silva'nın Beşiktaş ile yaptığı 3 yıllık sözleşmede yer alan maddeler:

▪️ Salon çalışmalarına katılmayacak
▪️ Bireysel röportaj vermeyecek
▪️ Maç sonu açıklama yapmayacak
▪️ Sponsor şirketlerin reklam çekimlerine katılmayacak

SERGEN YALÇIN'IN SABRI TAŞTI

Sergen Yalçın'ın bu sebepten ötürü Rafa Silva ile takıştığı ve oynatmak istemediği öğrenildi.

