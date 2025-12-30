Herkes bu haberi bekliyordu! Sörloth Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek için Alexander Sörloth transferinde önemli bir aşamaya geldi. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir listesinde yer alan Norveçli golcüden gelen mesaj, yönetimi fazlasıyla umutlandırdı.

"BEN GELMEYE HAZIRIM"

İlk temaslarda yıllık 12 milyon Euro maaş talep eden Sörloth’un, görüşmeler ilerledikçe daha esnek bir tutum sergilediği öğrenildi. Tecrübeli forvetin Fenerbahçe cephesine, “Kulübümle anlaşın, ben gelmeye hazırım. Kendi aramızda bir problem olmaz” şeklinde net bir mesaj gönderdiği belirtiliyor.

PAZARLIKLAR HIZLANIYOR

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe yönetimi, Atletico Madrid ile pazarlıkları hızlandırma kararı aldı. İspanyol ekibinin başlangıçta 35 milyon Euro talep ettiği, daha sonra 30 milyon Euro seviyelerine indiği transfer bedelini sarı-lacivertlilerin 25 milyon Euro’nun altına çekmek için yoğun bir pazarlık yürüttüğü ifade ediliyor.

EN NESYRI'NİN SATILMASI BEKLENİYOR

Transfer planının merkezinde ise Youssef En-Nesyri yer alıyor. Yönetim, Faslı golcüyü benzer bir bedelle satarak elde edilecek gelirle Sörloth transferini doğrudan finanse etmeyi hedefliyor.

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 22 resmi maçta görev alan Alexander Sörloth, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.