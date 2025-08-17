SPOR

Beşiktaş'ta Rafa Silva resmen saç baş yoldurttu! Öyle bir gol kaçırdı ki...

Beşiktaş Süper Lig’de Eyüpspor ile karşılaşırken, maçın ikinci yarısının 71.dakikasında Rafa Silva’nın kaçırdığı gol sosyal medyada çok konuşuldu.

Burak Kavuncu

Beşiktaş Eyüpspor ile Süper Lig’de sezonun ilk karşılaşmasına çıkıyor. Maçın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona ererken, ikinci yarıya daha baskılı başlayan taraf ev sahibi Beşiktaş oldu.

RAFA SILVA TARAFTARI ŞOK ETTİ

Beşiktaş’ın beyni olarak nitelendirilen yıldız oyuncu Rafa Silva dakikalar 71’i gösterirken %99’luk gol şansından yararlanmadı. Kaleye çok yakın bir mesafeden şut çeken Rafa Silva takımı için çok öenmli bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

SAKATLIKLAR VURDU!

Beşiktaş’ta 2 oyuncu sakatlıkları sebebiyle maçın 2.yarısında oyundan alındı. Yeni transfer Ndidi ile birlikte Emirhan Topçu sakatlanıp oyundan alındılar.

