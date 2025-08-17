Beşiktaş'ta Rafa Silva resmen saç baş yoldurttu! Öyle bir gol kaçırdı ki...

Beşiktaş Eyüpspor ile Süper Lig’de sezonun ilk karşılaşmasına çıkıyor. Maçın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona ererken, ikinci yarıya daha baskılı başlayan taraf ev sahibi Beşiktaş oldu.

RAFA SILVA TARAFTARI ŞOK ETTİ

Beşiktaş’ın beyni olarak nitelendirilen yıldız oyuncu Rafa Silva dakikalar 71’i gösterirken %99’luk gol şansından yararlanmadı. Kaleye çok yakın bir mesafeden şut çeken Rafa Silva takımı için çok öenmli bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

SAKATLIKLAR VURDU!

Beşiktaş’ta 2 oyuncu sakatlıkları sebebiyle maçın 2.yarısında oyundan alındı. Yeni transfer Ndidi ile birlikte Emirhan Topçu sakatlanıp oyundan alındılar.