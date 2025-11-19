Beşiktaş'ta Rafa Silva sınırları zorluyor! Bu iş artık FIFA'da biter...

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi başka bir boyuta çıktı. Profesyonellikten uzak davranarak ağrıları olduğunu gerekçe gösteren Rafa Silva, siyah-beyazlılarla antrenmanlara çıkmamaya devam ediyor. En son Fenerbahçe derbisinde forma giyen Portekizli oyuncu, Beşiktaş'tan ayrılabilmek için her şeyi yapıyor.

SABAH ANTRENMANINA DA KATILMADI

Beşiktaş yönetimine ağrılarının devam ettiğini belirterek antrenmana katılmayı reddeden Rafa Silva sınırları zorlamaya devam ediyor.

MR SONUCU BEKLENİYOR

Siyah-beyazlı yönetim ise Rafa Silva'nın MR sonucunu bekliyor. MR sonucuna göre Portekizli oyuncuya rekor ceza verilip konu FIFA'ya taşınacak. Beşiktaş ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu bedelsiz olarak siyah-beyazlılardan ayrılmayı talep ediyor.