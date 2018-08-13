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Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma krizi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.08.2018 12:02 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in 2018-2019 sezonu ilk hafta maçında Akhisarspor’u 2-1 mağlup eden Beşiktaş’ta maça yedek başlayan Quaresma, Şenol Güneş tarafından oyuna dahil edilmeyince sinirlerine hakim olamadı.

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma krizi

Vodafone Park’ta Akhisarspor’a karşı ilk 11’de Ryan Babel ve Lens’e şans veren Şenol Güneş, Portekizli yıldız Quaresma’yı yedek soyundurdu. İlk yarının 2-0 bitmesiyle soyunma odasına rahat giren Kartal’da ikinci yarının başlamasıyla maçın 50. dakikasından itibaren hazırlanması için kenara gönderdiği ve maçın sonlarına doğru kendisini oyuna sokmasını beklediği Quaresma, Güneş’in son adam olarak Adriano’yu oyuna sokmasına tepki gösterdi.

Şenol Güneş’in bu hamlesinin üzerine yedek kulübesine doğru yavaş adımlarla gelen Quaresma’nın elindeki yeleği yere fırlatması dikkatlerden kaçmadı. (AKŞAM)

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş quaresma şenol güneş

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