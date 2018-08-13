Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma krizi

Vodafone Park’ta Akhisarspor’a karşı ilk 11’de Ryan Babel ve Lens’e şans veren Şenol Güneş, Portekizli yıldız Quaresma’yı yedek soyundurdu. İlk yarının 2-0 bitmesiyle soyunma odasına rahat giren Kartal’da ikinci yarının başlamasıyla maçın 50. dakikasından itibaren hazırlanması için kenara gönderdiği ve maçın sonlarına doğru kendisini oyuna sokmasını beklediği Quaresma, Güneş’in son adam olarak Adriano’yu oyuna sokmasına tepki gösterdi.

Şenol Güneş’in bu hamlesinin üzerine yedek kulübesine doğru yavaş adımlarla gelen Quaresma’nın elindeki yeleği yere fırlatması dikkatlerden kaçmadı. (AKŞAM)

