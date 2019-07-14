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Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma takımla birlikte çalıştı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.07.2019 15:48 | Son Güncelleme

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde bu sabah yaptığı antrenman ve laktak testiyle devam etti.

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma takımla birlikte çalıştı

Siyah-beyazlıların Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı antrenman kondisyon ve dayanıklılık çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Futbolculara 5 grup halinde laktat testi uygulandı. Antrenmana izinli olan Gary Medel ile özel programına devam eden Burak Yılmaz katılmadı. İzinden dönen Ricardo Quaresma takımla birlikte çalıştı. Beşiktaş, kamp çalışmalarına bu akşam saat 18.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş quaresma Spor Toto Süper Lig

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