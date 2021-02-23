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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sevinci!

23.02.2021 11:33 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sevinci!

Beşiktaş’ta Denizlispor maçı hazırlıkları dün itibariyle tekrar başladı. Sakatlığını atlatan Rıdvan Yılmaz’ın takıma katılması teknik ekipte sevinç yarattı.

Süper Lig’in 27. haftasında cuma günü sahasında Yukatel Denizlispor’u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını 1 günlük ara sonrasında dün sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü. Basın mensuplarına kapalı olarak yapılan idman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Antrenmanda; dar alan oyunları, pas ve top kapma çalışmaları yapan futbolcular, yarı sahada oynanan üçlü turnuva maçlarının ardından şut idmanıyla günü tamamladı. Turnuva maçını kazanan turuncu takım, fotoğraf çekimi sırasında oldukça neşeliydi.

GHEZZAL İÇİN UMUT VERİCİ GELİŞME

Kara Kartal’da dizindeki ödem sebebiyle tedavisi süren Cenk Tosun, antrenmanda yer almadı. Sakatlığı süren Francisco Montero da idmana katılmazken sorununu atlatan Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup çalışmada hazır bulundu. Öte yandan hızlı bir iyileşme süreci geçiren Rachid Ghezzal de düz koşulara başladı. Tecrübeli kanat oyuncusunun, sol kalça adalesindeki sorunun büyük oranda iyileştiği ve cuma günü Denizlispor’la oynanacak Süper Lig mücadelesine yetişme durumunun olduğu bildirildi. Ancak Cezayirli futbolcunun Denizli maçında olup olmayacağı maç günü kesinlik kazanacak.

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