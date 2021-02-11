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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Montero oyundan çıktı...

11.02.2021 23:14 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Montero oyundan çıktı...

Beşiktaş'ın Konyaspor'a konuk olduğu Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında, Siyah-Beyazlı ekibin genç savunmacısı Montero sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. İspanyol futbolcunun yerine oyuna Welinton dahil oldu. Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Vida da Konyaspor ile ligde oynanan maçta cezalı duruma düşmüştü ve Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği deplasmanı öncesi savunma şoku... Siyah-Beyazlı ekibin Hırvat savunmacısı Vida, ligde Konyaspor ile oynanan maçta cezalı duruma düşmüştü. Bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Konyaspor-Beşiktaş maçında ise Montero sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. İspanyol stoperin yerine oyuna Welinton dahil oldu. 1999 doğumlu savunmacının durumunun birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

15 Şubat Pazartesi günü Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak Beşiktaş, zorlu maçta hem Vida'dan hem de Montero'dan yoksun kalabilir.

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