Beşiktaş'ta Salah sonrası dev hamle! Real Madrid'in yıldızı geliyor

Süper Lig devi Beşiktaş, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın transfer sürecinde menajerinin imaj hakları ve forma satışlarından talep ettiği yüksek paylar sebebiyle masadan kalkmasının ardından yeni hedefini belirledi. Sağ kanat bölgesine mutlaka kaliteli bir takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlı yönetim rotayı İspanya'ya kırdı.

SALAH MASADAN KALKTI, ROTA BRAHIM DIAZ

Cerny'nin Midtjylland karşılaşmalarındaki beklentilerin altında kalan performansı sonrası transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş yönetiminin, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz'ı listeye aldığı öne sürüldü. Siyah-beyazlı kurmayların, La Liga deviyle sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan Faslı yıldızın mali şartlarını araştırmaya başladığı belirtildi.

KİLİT İSİM MOURINHO

Bu transfer sürecindeki en belirleyici etkenin ise Jose Mourinho'nun vereceği karar olacağı vurgulandı. Kadrosuna Cucurella, Dumfries, Konate, Silva ve Espi gibi önemli isimleri katan eflatun-beyazlılarda, tecrübeli çalıştırıcının Diaz'ın ayrılığına onay vermesi halinde Beşiktaş'ın resmi görüşmeleri başlatarak süreci hızlandırması bekleniyor.