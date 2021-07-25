Beşiktaş'ta scout ekibine Erkan Avseren de dahil oluyor

Beşiktaş'ta gerçekleşen kurumsal yapı hamlesi günden güne genişliyor. Futbol AŞ Genel Müdürü olarak göreve gelen Ceyhun Kazancı'nın ardından, siyah-beyazlı kulüpte scout ekibinde de değişiklikler yaşanıyor.

Siyah-beyazlı kulübün efsane savunmacılarından Ulvi Güveneroğlu, scout şefi olarak göreve getirilirken, buradaki yapılanmanın da genişletilmesine karar verildi. Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen, futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş A2 Takımı'nı çalıştıran ve 2 kez şampiyonluğa ulaşan Erkan Avseren, scout ekibinde görev alacak. Daha önce 3 yıl Beşiktaş'ta scout ekibinde çalışan Avseren'in, önümüzdeki ay göreve başlaması bekleniyor.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

