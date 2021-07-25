SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta scout ekibine Erkan Avseren de dahil oluyor

Beşiktaş'ta scout ekibine Erkan Avseren de dahil oluyor

25.07.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin planladığı kurumsal yapı hamlesi çerçevesinde, siyah-beyazlı ekibin efsane isimlerinden Ulvi Güveneroğlu scout şefi olarak göreve başlarken, genişletilmesi planlanan scout ekibine, Beşiktaş'ın eski oyuncularından Erkan Avseren de dahil edilecek.

Beşiktaş'ta scout ekibine Erkan Avseren de dahil oluyor

Beşiktaş'ta gerçekleşen kurumsal yapı hamlesi günden güne genişliyor. Futbol AŞ Genel Müdürü olarak göreve gelen Ceyhun Kazancı'nın ardından, siyah-beyazlı kulüpte scout ekibinde de değişiklikler yaşanıyor.

Siyah-beyazlı kulübün efsane savunmacılarından Ulvi Güveneroğlu, scout şefi olarak göreve getirilirken, buradaki yapılanmanın da genişletilmesine karar verildi. Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen, futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş A2 Takımı'nı çalıştıran ve 2 kez şampiyonluğa ulaşan Erkan Avseren, scout ekibinde görev alacak. Daha önce 3 yıl Beşiktaş'ta scout ekibinde çalışan Avseren'in, önümüzdeki ay göreve başlaması bekleniyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aykut Kocaman takımını değerlendirdiAykut Kocaman takımını değerlendirdi
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Beşiktaş'tan Diego Godin'e sözleşme teklifiBeşiktaş'tan Diego Godin'e sözleşme teklifi
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşı kaynaklı ölüm iddiaları sonrası aileden açıklama!

Aşı kaynaklı ölüm iddiaları sonrası aileden açıklama!

Pişkinliğin böylesi! Hırsızın talebi iş adamını isyan ettirdi

Pişkinliğin böylesi! Hırsızın talebi iş adamını isyan ettirdi

Beşiktaş'tan Diego Godin'e sözleşme teklifi

Beşiktaş'tan Diego Godin'e sözleşme teklifi

Olay imza töreni! İsmail Köybaşı buz kesti

Olay imza töreni! İsmail Köybaşı buz kesti

Boupendza transferinde beklenmedik gelişme

Boupendza transferinde beklenmedik gelişme

Canlı yayında olay yaratacak sözler! "At hırsızları"

Canlı yayında olay yaratacak sözler! "At hırsızları"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fatih Terim'den sert açıklama

Fatih Terim'den sert açıklama

PSV - Galatasaray maçında gerilim! Saldırı girişimi...

PSV - Galatasaray maçında gerilim! Saldırı girişimi...

Galatasaray, PSV karşısında kabus yaşadı!

Galatasaray, PSV karşısında kabus yaşadı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.