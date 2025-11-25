Beşiktaş'ta seçim ateşi yandı! Başkanlık için Emre Kocadağ iddiası

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta son dönemde arka arkaya gelen kötü sonuçlar takımı 7.sıraya kadar götürürken, akıllara başkanlık seçimlerini getirdi.

SON ŞAMPİYONLUKTA GÖREVDEYDİ!

Ertan Süzgün'ün haberine göre Beşiktaş'ta başkanlık için iki önemli isim adaylığa hazırlanıyor. Adaylardan biri Beşiktaş’ın son şampiyonluğunda futbol şube sorumlusu olarak görev yapmış olan Emre Kocadağ. Kocadağ’ın başkanlık görevine çok istekli olduğu iddia edildi.

FİKRET ORMAN DA İSTİYOR

Beşiktaş’ta eski başkanlardan Fikret Orman'ın da adaylığa niyeti olduğu ve bu yönde çalışmalar yaptığı belirtildi.