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Beşiktaş'ta seçim günü! Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy yarışıyor

Bu sezon hedeflerinin uzağında kalan Beşiktaş'ta seçim heyecanı yaşanıyor. Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy arasındaki yarışta, oy verme işlemi saat 10:00'da başlamıştı. Üyelerin saat 17:00'ye kadar oy verebileceği seçimin sonuçlarının ise saat 20:00 ila 22:00 arasında netleşmesi bekleniyor. İşte Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un listeleri...

Beşiktaş'ta seçim günü! Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy yarışıyor
Melih Kadir Yılmaz

Sezona büyük umutlarla başlayan Beşiktaş'ta işler istenildiği gibi gitmedi. Art arda alınan kötü sonuçlar sonrası şampiyonluk yarışından kopan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ciddi şekilde gerisinde kalan Beşiktaş'ta başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor.

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OY VERME İŞLEMİ SAAT 10:00'DA BAŞLADI

Siyah-beyazlılarda yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağan seçimli genel kurul toplantısı Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda saat 10:00'da başladı.

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OY VERME İŞLEMİ SAAT 17:00'DE BİTECEK

Üyeler saat 17:00'ye kadar oy verme işlemi yapabilecek. Saat 17:00'den sonra ise verilen oylar sayılmaya başlanacak. Başkanlık yarışının galibi ise saat 20:00 ila 22:00 arasında belli olacak.

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Kongrede, aidatlarını yatıran 27 bin 588 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimde adaylardan Serdal Adalı beyaz, Gürkan Aksoy ise turuncu renkli pusulayla yarışıyor.

ADAYLARIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Başkan adaylarının yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

Serdal Adalı

Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

Gürkan Aksoy

Asıl üyeler: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım

Yedek üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman

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Anahtar Kelimeler:
seçim Serdal Adalı başkanlık beşiktaş
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