Beşiktaş'ta Serdar Saatçı gündemi! Ezeli rakibe adım adım...

Beşiktaş'ta Serdar Saatçı gelişmesi yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımda kadro dışı bulunan genç oyuncuyla Fenerbahçe'nin ilgilendiği haberinin ortaya atılmasının ardından sosyal medyada taraftarlar kazan kaldırdı.

İTALYAN BASINI YAZDI! SAMPDORIA VE FENERBAHÇE...

İtalyan basınında yer alan habere göre; Sampdoria'nın Serdar ile ilgilendiği ve henüz net bir girişimin yapılmadığı ifade edildi. Bunun yanında Fenerbahçe'nin de Serdar ile temas kurmaya hazırlandığı aktarıldı.

SÖZLEŞME YENİLENMEDİ

Beşiktaş'ın Avusturya kampında oynadığı Plzen maçında oyuna girdikten 12 dakika sonra hata yaptığı gerekçesiyle Valerien Ismael tarafından oyundan alınarak kadro dışı bırakılan Serdar, sonrasında yaptığı açıklamada herkesten özür dilemişti. Henüz Beşiktaş'ın önerdiği yeni sözleşmeyi kabul etmeyen genç oyuncunun geleceği hakkında net bir karar verilmiş değil...



