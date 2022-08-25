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Beşiktaş'ta Serdar Saatçı gündemi! Ezeli rakibe adım adım...

25.08.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın sezon başı kampında kadro dışı kalarak büyük bir sürprize imza atan Serdar Saatçı'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Valerien Ismael'in talebi doğrultusunda kadrodan çıkarılan genç oyuncuyla ezeli rakip ilgileniyor. Beşiktaş ile sözleşmesi 2023 yılında sonlanacak olan Serdar'a Fenerbahçe'nin yakından ilgisi olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ta Serdar Saatçı gündemi! Ezeli rakibe adım adım...
Serdar Saatçı

Serdar Saatçı

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta Serdar Saatçı gelişmesi yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımda kadro dışı bulunan genç oyuncuyla Fenerbahçe'nin ilgilendiği haberinin ortaya atılmasının ardından sosyal medyada taraftarlar kazan kaldırdı.

İTALYAN BASINI YAZDI! SAMPDORIA VE FENERBAHÇE...

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İtalyan basınında yer alan habere göre; Sampdoria'nın Serdar ile ilgilendiği ve henüz net bir girişimin yapılmadığı ifade edildi. Bunun yanında Fenerbahçe'nin de Serdar ile temas kurmaya hazırlandığı aktarıldı.

SÖZLEŞME YENİLENMEDİ

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Beşiktaş'ın Avusturya kampında oynadığı Plzen maçında oyuna girdikten 12 dakika sonra hata yaptığı gerekçesiyle Valerien Ismael tarafından oyundan alınarak kadro dışı bırakılan Serdar, sonrasında yaptığı açıklamada herkesten özür dilemişti. Henüz Beşiktaş'ın önerdiği yeni sözleşmeyi kabul etmeyen genç oyuncunun geleceği hakkında net bir karar verilmiş değil...


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Anahtar Kelimeler:
Sampdoria Serdar Saatçı beşiktaş fenerbahçe
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