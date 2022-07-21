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Beşiktaş'ta Serdar Saatçı konusunda karar verildi! Özür diledi ama nafile...

21.07.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalmıştı. Karşılaşmaya ise Beşiktaş'ın genç oyuncusu Serdar Saatçı damga vurmuştu. 72. dakikada oyuna girip 83. dakikada oyundan alınan Serdar Saatçı, oyundan çıktıktan sonra doğrudan soyunma odasına gitmişti. Giderken soyunma odasının kapısına tekme attığı gözlenen genç oyuncunun çok sinirli olduğu gözlenmişti. Bu olay sonrası genç oyuncu kadro dışı kalmış ve sonrasında özür dilemişti. İşte yeni detaylar...

Beşiktaş'ta Serdar Saatçı konusunda karar verildi! Özür diledi ama nafile...
Serdar Saatçı

Serdar Saatçı

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelmişti. İlk hazırlık maçında Alman ekibi Werder Bremen'i 2-1'lik skorla geçen siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmaya ise Serdar Saatçı damga vurmuştu. Beşiktaş ile sözleşme görüşmeleri yapan ve bir türlü anlaşma sağlanamayan genç oyuncuyu 72. dakikada oyuna alan Valerien Ismael, temposunu beğenmediği için Serdar'ı 83. dakikada oyundan alınmıştı.

KAPILARI TEKMELEDİ!

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Yaşanan bu olaydan sonra çılgına dönen 19 yaşındaki genç oyuncu direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu. Koridorda soyunma odasının kapısını tekmelediği gözlenen Serdar'ın çok sinirli olduğu ve kimseyle konuşmak istemediği aktarıldı.

KADRO DIŞI BIRAKILDI, ÖZÜR DİLEDİ

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Bu olayın ardından Beşiktaş, Serdar Saatçı'yı kadro dışı bıraktığını açıklamıştı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Serdar, hem Beşiktaş taraftarından hem de takımından özür dilediğini söylemişti. Fakat bu açıklama Beşiktaş yönetimini tatmin etmedi. Sözleşme yenileme tekliflerini aylar önce geri çeviren genç oyuncuya kendisine kulüp bulması söylendi.


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beşiktaş
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