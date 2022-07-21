Beşiktaş'ta Serdar Saatçı konusunda karar verildi! Özür diledi ama nafile...

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelmişti. İlk hazırlık maçında Alman ekibi Werder Bremen'i 2-1'lik skorla geçen siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmaya ise Serdar Saatçı damga vurmuştu. Beşiktaş ile sözleşme görüşmeleri yapan ve bir türlü anlaşma sağlanamayan genç oyuncuyu 72. dakikada oyuna alan Valerien Ismael, temposunu beğenmediği için Serdar'ı 83. dakikada oyundan alınmıştı.

KAPILARI TEKMELEDİ!

Yaşanan bu olaydan sonra çılgına dönen 19 yaşındaki genç oyuncu direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu. Koridorda soyunma odasının kapısını tekmelediği gözlenen Serdar'ın çok sinirli olduğu ve kimseyle konuşmak istemediği aktarıldı.

KADRO DIŞI BIRAKILDI, ÖZÜR DİLEDİ

Bu olayın ardından Beşiktaş, Serdar Saatçı'yı kadro dışı bıraktığını açıklamıştı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Serdar, hem Beşiktaş taraftarından hem de takımından özür dilediğini söylemişti. Fakat bu açıklama Beşiktaş yönetimini tatmin etmedi. Sözleşme yenileme tekliflerini aylar önce geri çeviren genç oyuncuya kendisine kulüp bulması söylendi.



